Repescagem UFPA: veja a lista dos convocados na 5ª chamada do Processo Seletivo 2025

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou, nesta sexta-feira (11), mais uma repescagem do Processo Seletivo 2025 (PS 2025). A nova lista pode contemplar candidatos que ainda aguardavam convocação após as chamadas regulares. Os classificados devem realizar a habilitação ao vínculo institucional por meio do Cadastro Online de Calouros (COC), disponível até as 16h do dia 16 de julho.

Confira o resultado da 5ª chamada (4ª repescagem) do PS UFPA 2025.

Para garantir a vaga, é obrigatório preencher o sistema corretamente com os dados exigidos e enviar toda a documentação, conforme as exigências da modalidade de ingresso. A não observância dos prazos ou o envio de documentos incompletos poderá resultar na perda automática da vaga.

Etapas da habilitação

A habilitação dos novos calouros será feita em etapas, conforme previsto no edital de convocação. Após o cadastro online, poderão ser convocados para:

Validação de autodeclaração étnico-racial (para candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas);

Verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD) por comissão multiprofissional;

Apresentação presencial dos documentos originais, somente após o deferimento do cadastro no COC.

A UFPA alerta que quem deixar de participar de qualquer uma das etapas obrigatórias ou não apresentar a documentação correta, inclusive as específicas das cotas (como PPI, PcD, quilombola ou renda), perderá o direito à vaga.

Como acessar o Cadastro Online

Para realizar a habilitação, os convocados devem acessar o Sistema de Cadastro Online de Calouros (COC), utilizando o número de inscrição no PS 2025 e o CPF. O link está disponível no site oficial do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (Ciac).

A UFPA reforça que cada grupo de cotas (como ER, EPPI, EQ, ERPPI, entre outros) exige documentos específicos, detalhados no Edital de Habilitação. O candidato deve conferir se se enquadra em alguma dessas categorias e preparar a documentação exigida com antecedência.

Acompanhamento e desistência

As convocações para as fases seguintes, como a validação presencial, serão publicadas no site do Ciac. É essencial que os candidatos acompanhem diariamente as atualizações para não perder nenhum prazo.

Quem desejar desistir da vaga deverá formalizar o pedido, enviando um e-mail para ciac@ufpa.br, com o assunto: DESISTENCIA_CURSO_NOME DA(O) CANDIDATA(O).