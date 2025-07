Concurso do Iterpa terá 112 vagas; edital deve ser publicado nos próximos dias

O Instituto de Terras do Estado do Pará (Iterpa) divulgou, no Diário Oficial do Estado do dia 1º de julho, a previsão de abertura de concurso público com a oferta de 112 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Os salários variam de R$ 1.354,21 a R$ 3.518,84. As taxas de inscrição estão estimadas em R$ 45 para nível fundamental, R$ 55 para nível médio e R$ 74 para nível superior.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, confirmou que o edital está em fase final de elaboração e deve ser publicado em breve. “Esse concurso é um marco na estruturação do órgão, reforçando nosso compromisso com a regularização fundiária e com o serviço público”, declarou em uma rede social.

Distribuição das vagas

Nível superior – Técnico em Gestão de Desenvolvimento Agrário e Fundiário:

Biblioteconomia: 2 vagas + cadastro reserva

Engenharia de Agrimensura: 4 + CR

Agronomia: 4 + CR

Engenharia Cartográfica: 2 + CR

Engenharia Florestal: 2 + CR

Geografia: 2 + CR

Ciências Sociais: 1 + CR

Nível superior – Técnico de Administração e Finanças:

Administração: 5 + CR

Ciências Contábeis: 3 + CR

Ciências Econômicas: 3 + CR

Informática: 2 + CR

Nível médio:

Assistente Administrativo: 34 + CR

Assistente de Informática: 4 + CR

Assistente Técnico em Desenvolvimento Agrário e Fundiário: 36 + CR

Nível fundamental:

Motorista: 8 + CR

VEJA MAIS

Etapas do concurso

O certame será dividido em duas etapas. A primeira será composta por prova objetiva e discursiva, com caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva terá, no mínimo, 50 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. A segunda etapa será a avaliação de títulos, exclusiva para os cargos de nível superior e de caráter classificatório.

As provas serão aplicadas nos municípios de Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Itaituba e Redenção.

Último processo seletivo

O último processo seletivo do Iterpa foi realizado em 2020 e ofertou 80 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. À época, os salários variavam entre R$ 998 e R$ 1.769,15, com benefícios como vale-alimentação e gratificação de escolaridade para cargos de nível superior.

Com a escolha da banca organizadora e a proximidade da publicação do edital, o novo concurso do Iterpa representa uma importante oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público estadual.

Sobre o Iterpa

Criado em 1978, o Iterpa é o órgão responsável pela regularização fundiária de áreas públicas do Estado do Pará. Sua atuação é voltada à titulação de terras para produtores rurais, comunidades tradicionais e remanescentes quilombolas, promovendo segurança jurídica, estabilidade social e combate ao desmatamento ilegal.

Além disso, o instituto investe na valorização de seu corpo técnico e no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para agilizar e dar mais transparência aos processos de regularização fundiária.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia