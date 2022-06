Repescagem Uepa: confira o convocados no Processo Especial para o curso de Música

Foi divulgada, nesta quinta-feira (30), a primeira repescagem do Processo Seletivo Especial para o curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A lista dos convocados pode ser conferida aqui .

Para garantir a vaga, os candidatos devem realizar a matrícula no campus onde foi aprovado, no período de 01 a 04 de julho. No total, foram convocados cinco novos alunos para os campi da Uepa em Santarém e Bragança.

Os documentos necessários para matrícula são:

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

Serviço:

Lista de convocados na repescagem de Licenciatura em Música - 2022-3 da Uepa

Matrícula

Período: de 01 a 04 de julho

Locais: onde o candidato foi aprovado

Campus da Uepa em Santarém: Avenida Plácido de Castro, 1399 - Aparecida.

Campus da Uepa em Bragança: Travessa Senador José Pinheiro S/N Centro.