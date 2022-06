Relembre quatro casos de violência sexual contra crianças na ilha do Marajó, no Pará

O caso da menina Amanda Ribeiro, de 10 anos, encontrada morta após quatro dias desaparecida na região do Marajó, no Pará, está chamando a atenção da sociedade pela brutalidade do assassinato. O corpo da criança estava amarrado debaixo de um trapiche da cidade Anajás com sinais de mutilações e violência sexual.

Na manhã desta segunda-feira (13), durante uma coletiva para atualizar sobre o caso Amanda, o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Recente, confirmou que a morte da menina pode ter sido motivada por conta do envolvimento do pai dela com o tráfico de drogas. As investigações seguem em segredo de Justiça.

O episódio de Amanda foi um dos casos envolvendo abuso de crianças que chocaram a população paraense nos últimos dois anos. Pensando nisso, OLiberal.com relembra os quatros casos mais recentes envolvendo estupros de menores na região da Ilha do Marajó. Confira abaixo:

Relembre 4 crimes de violências sexuais contra menores de idade no Marajó:

Menina de 6 anos abusada sexualmente por três homens da mesma família

No mês de junho deste ano, três homens da mesma família foram presos suspeitos de praticar abusos sexuais contra uma criança de seis anos, em São Sebastião de Boa Vista, no Marajó. O padrasto da menina, Mizael Rodrigues Pedreira, o tio dele, Adonaide do Socorro Rodrigues e o avô do padrasto, Raimundo Maurício Ferreira são os responsáveis pelo crime.

A série de atos libidinosos ocorriam nos momentos em que a mãe da vítima estava fazendo tarefas domésticas. De acordo com o boletim de ocorrência, Mizael tinha o costume de abusar da menina quando a ajudava em suas tarefas da escola. Ele pedia que a criança trocasse de roupa em sua frente “para ficar mais confortável” e iniciava o estupro.

Já o tio de Mizael, Adonaide, se aproveitava da garota ser a única pessoa da vila cuja casa tinha um aparelho de TV para convencê-la a se deitar com ele na rede e assistir televisão. Raimundo, o avô do padrasto da menina, oferecia dinheiro e bombons e, assim, conseguia se aproximar da menina para praticar os abusos sexuais.

Para evitar que a vítima acontecesse a mãe o ocorrido, Mizael ameaçava a criança de batê-la, dando uma surra de cipó. Os três foram presos e estão respondendo por estupro de vulnerável, podendo pegar de 8 a 15 anos de reclusão,

Pai é preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha

Em maio, um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, uma adolescente de 14 anos, em Breve, na Ilha do Marajó. A denúncias dos crimes veio à tona após a menina denunciar os estupros para a diretoria da escola onde estudava.

De acordo com a vítima, os abusos sexuais do pai ocorreram desde os oito anos, quando ainda era uma criança. Informações de que a mãe da adolescente sabia dos estupros, e ainda obrigava a filha a tomar pílulas anticoncepcionais, chegaram a circular nas redes sociais. Mas a Polícia não confirmou essa suspeita.

Pastor que mantinha relações sexuais com menino de 13 anos é preso por estupro

Um pastor, identificado como Carlos Alberto Leal da Silva, de 42 anos, foi preso, em setembro de 2020, suspeito de aliciar menores de idade que frequentavam sua igreja, chegando a manter um relacionamento sexual com um menino de treze anos - com quem ele tinha vídeos íntimos- , em Breves, na Ilha do Marajó.

As testemunhas informaram que o religioso se comportava de maneira estranha com crianças e adolescentes. Ele costumava presenteá-las com aparelho de celular e pacotes de internet. Também costumava aliciar as vítimas levando elas para sítios e balneários onde fazia as investidas de cunha sexual.

Suspeito de estuprar menor com Síndrome de Down

Em agosto de 2020, um homem foi preso suspeito de estuprar uma menor de idade que tem Síndrome de Down, em Breves, no Marajó. Na época, foi identificado que esse suspeito estava em condições de foragido do sistema penitenciário desde 2019.

