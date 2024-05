Rastreador veicular: veja o que é, quanto custa e como instalar

Seja em núcleos urbanos seja em estradas, condutores de veículos não abrem mão da estratégia de segurança viabilizada pelo rastreador veicular, em especial nos casos de furtos e roubos. Em Belém e em outros municípios do Pará não é diferente. Isso porque são várias as vantagens que esse produto oferece aos usuários de carros de passeio, de aplicativos, caminhões, ônibus e outros.

Segundo Rodrigo Sales, técnico de Instalação numa empresa de Belém, o rastreador veicular é um equipamento vinculado a uma plataforma que fornece todas as informações do veículo, no momento em que se liga a ignição, no momento em que se desloca de um ponto para outro. "O rastreador tem a função de emitir para a plataforma dois sinais, o GPS (comunicação por satélites) e o GPRS (por torres terrestres de celulares)", destaca.

A instalação básica de um rastreador veicular abrange três periféricos do veículo. No caso, a alimentação positiva, negativa e o código de ignição, a fiação que fica de stand by para reconhecer o momento em que o condutor gira a chave para ligar o veículo. O rastreador custa, no mínimo, na faixa de R$ 300,00 e R$ 400,00. O serviço é feito na média de duas horas.

O equipamento proporciona a localização do veículo em tempo real, ou seja, a cada minuto dá a posição do carro, de modo que a plataforma fica sendo abastecida desse tipo de informações. A plataforma corresponde a um aplicativo com um sistema por meio do qual o condutor do veículo vincula o equipamento a essa estrutura. "Os equipamentos já vêm com uma saída e se interliga a um componente eletrônico chamado relé. Então, existe essa possibilidade de ligar e desligar o veículo (motor e ignição) com o aplicativo", detalha Rodrigo.

Esse equipamento é instalado em um local escondido no veículo. Em geral, conectado a bateria para funcionar após se ligar a chave. Novos modelos trazem dispositivos que se conectam ao veículo por meio da entrada OBD II, ou seja, comunicando-se com satélites para enviar informações sobre a latitude e longitude doe veículo para a central de monitoramento do carro.

É importante não confundir rastreamento veicular e monitoramento veicular. O rastreador serve para informar a posição do veículo e a velocidade dele em tempo real. O interessado nessas informações pode também avaliar desvios de rota e providenciar o bloqueio do veículo. Já o monitoramento veicular, a partir dessas informações estratégicas, fornece dados operacionais ao gestor de frotas de veículos.

São tipos de rastreador veicular: GPS – Global Position System, Satelital, Radiofrequência, RFID – Identificação por radiofrequência, Telemetria e Softwares de gestão.

Antes de comprar um rastreador veicular, deve-se atentar para o motivo dessa ação e para os resultados pretendidos. Outro aspecto importante é identificar sobre qual o tipo de rastreador se precisa no momento. É fundamental verificar se a empresa buscada utiliza dispositivos homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e se os equipamentos são de qualidade e homologados.