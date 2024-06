Instituto Cultural Vale investe R$ 30 milhões em patrocínios; inscrições vão até sexta (14/06)

A Chamada Cultural Vale 2024 vai destinar R$ 30 milhões para patrocínios a projetos em todo o Brasil, e o prazo de inscrições para esse edital terminará nesta sexta-feira (14). As inscrições podem ser feitas no site institutoculturalvale.org até às 23h59 da sexta-feira. O regulamento e as respostas para as principais dúvidas também estão disponíveis no portal do Instituto.

O Instituto Cultural Vale atua na valorização da arte e da produção paraense e amazônica como um todo, colocando-se como parceiro de agentes culturais e contribuindo para a descentralização da cultura. Como repassa o Instituto, somente no Pará, de 2020 a 2023, foram 130 projetos que aconteceram no estado, com R$ 132,8 milhões de investimento.

Na proposta de concretizar projetos do Instituto Cultural Vale, o III Festival de Pássaros e Bichos do Pará, após um hiato de sete anos, voltou ao Theatro da Paz, no mês de maio, em Belém, reunindo 25 grupos folclóricos de diversos municípios paraenses. Dessa forma, mantém-se a tradição folclórica dos brincantes de pássaros juninos e bichos amazônicos.

“Até agora estou em êxtase. Conseguir realizar o sonho de colocar Pássaros e Bichos Juninos novamente no Theatro da Paz, com entrada gratuita para a comunidade, foi fantástico e muito gratificante. Ver pessoas conhecendo pela primeira vez o teatro e que estavam lá, naquele momento, para assistir ao Cordão de Pássaros nos encheu de alegria. Continuamos tendo resultados maravilhosos desse evento até hoje. O sentimento que temos é de muita gratidão”, afirma Laurene Ataíde, coordenadora da Associação Folclórica e Cultural Colibri de Outeiro.

Patrocínios

Os aportes dos patrocínios selecionados pela Chamada Instituto Cultural Vale 2024, para projetos realizados com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (artigo 18), serão realizados ainda neste ano. Ao todo, serão destinados R$ 30 milhões, divididos em três faixas de valores - até R$ 400 mil; até R$ 800 mil e até R$ 1,6 milhão.

A seleção dos patrocínios da Chamada Instituto Cultural Vale 2024 será feita com a participação de especialistas externos (profissionais que são referência nas áreas do edital) e de comissões internas da Vale e do Instituto Cultural Vale.

O edital recebe inscrições de projetos em cinco categorias:

Festividades : Festivais artísticos das seguintes manifestações: cultura popular, literatura, circo, teatro e cinema;

: Festivais artísticos das seguintes manifestações: cultura popular, literatura, circo, teatro e cinema; Circulação : Projetos culturais itinerantes realizados em pelo menos 3 (três) distritos e/ou cidades. Enquadram-se projetos culturais das expressões: literatura, circo, teatro, cinema, cultura popular, artes plásticas e fotografia; e de capacitação e treinamento para o setor cultural;

: Projetos culturais itinerantes realizados em pelo menos 3 (três) distritos e/ou cidades. Enquadram-se projetos culturais das expressões: literatura, circo, teatro, cinema, cultura popular, artes plásticas e fotografia; e de capacitação e treinamento para o setor cultural; Música : Festivais e/ou apresentações de música; itinerâncias de música clássica, instrumental e canto coral; com viés de formação musical;

: Festivais e/ou apresentações de música; itinerâncias de música clássica, instrumental e canto coral; com viés de formação musical; Dança : Festivais e/ou apresentações de dança; itinerâncias de dança clássica, contemporânea, regional, folclórica e tradicional; com viés de formação em dança;

: Festivais e/ou apresentações de dança; itinerâncias de dança clássica, contemporânea, regional, folclórica e tradicional; com viés de formação em dança; Patrimônio Imaterial: Projetos com o objetivo de promover, difundir e valorizar as manifestações culturais imateriais, bem como promover educação patrimonial.

Este é o quinto edital nacional lançado pelo Instituto desde 2020, e tem o objetivo de fomentar a cultura, fortalecer a economia criativa, valorizar as diversas expressões artísticas e democratizar o acesso à produção cultural brasileira em todo o Brasil.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA).