Festival Arte da Palavra movimenta a literatura no Pará

O Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras promove este mês um encontro para celebrar e valorizar a literatura brasileira. O Festival Arte da Palavra (Farpa) será realizado entre os dias 12 e 15 de junho, no Sesc Ver-o-Peso, em Belém (PA), trazendo um panorama do circuito literário nacional que percorre o país até dezembro. O Festival reúne autores da edição deste ano do projeto, que se apresentam em uma programação composta por bate-papos, contação de histórias, oficinas e apresentações culturais.

O Farpa tem como objetivo ser um espaço de imersão dos escritores e artistas entre si e com o público. Eles participam do evento ora como palestrantes, ora como plateia, durante os quatro dias de programação. Estarão presentes no festival nomes como Auritha Tabajara, considerada a primeira cordelista indígena do Brasil; Márcio Benjamin, autor de romances e livros de contos de horror rural e folclóricos; Otávio Júnior, vencedor do Prêmio Jabuti 2020 na categoria Literatura Infantil; e Ezter Liu, escritora de prosa e poesia, primeira mulher a conquistar o Prêmio Pernambuco de Literatura.

A cerimônia de abertura do Festival será às 19h30 de 12/06, seguida, às 20h15, da apresentação musical de “Os Dinâmicos”, um grupo musical histórico que reúne os integrantes do saudoso Vieira e Seu Conjunto. Atualmente, o grupo possui um repertório que vai além da guitarrada, promovendo um verdadeiro baile de música paraense.

Auritha Tabajara, considerada a primeira cordelista indígena do Brasil estará presentes no festival (FOTO: Divulgação Sesc)

Arte da Palavra

Maior circuito literário do país, o Arte da Palavra promove este ano cerca de 500 atividades, com a participação de 51 escritores e artistas. Bate-papos, oficinas, narração de histórias e performances poéticas estão entre as atrações da programação, que alcança mais de 100 cidades. A seleção de artistas é realizada em curadoria coletiva, com representantes do Sesc de todas as regiões do país, o que torna o projeto um retrato da pluralidade literária do Brasil. Além de valorizar a produção nacional, o Arte da Palavra busca incentivar a prática da leitura e abrir espaço para novos autores.

O projeto é composto por três circuitos: o dos Autores, que promove encontros e bate-papos entre escritores de localidades distintas, propiciando uma troca de experiências entre os profissionais e o público; o de Oralidades, com manifestações literárias que remetem, especialmente, a narração de histórias e veiculação oral de poesia; e o de Criação Literária, uma ação formativa, que por meio de oficinas possibilita a reflexão e criação nas diferentes formas e práticas de escrita.

Otávio Júnior, vencedor do Prêmio Jabuti 2020 na categoria Literatura Infantil faz parte dos time de convidados do festival (Divulgação Sesc)

Confira a programação do FARPA:

12 de junho

19h30 – Abertura do Festival Arte da Palavra

20h15 – Apresentação musical grupo Os dinâmicos (PA)

13 de junho

9h30 – Oficina Caminhos do Sensível: Escrita criativa, colagem e fanzine com Lia Testa (TO)

10h30 – Contação de Histórias da ancestralidade com Anderson Barreto (RJ) e Auritha Tabajara (CE)

15h – Debate Vozes dos Brasis: da leitura à escrita literária, com Tonio Caetano (RS) e Roberta Tavares (PA). Mediação de Luciana Brandão Carreira (PA)

16h30 – Debate A poesia que ecoa da floresta, com Francis Mary (AC) e Marcia Kambeba (PA). Mediação de Pedro Augusto Baía (PA)

19h – Sarau Farpa, com Paula Yemanjá (CE), Chiquinho de Além Mar (SE), Francis Mary (AC), Julia Raiz (PR), Marcia Kambeba (PA), Roberta Tavares (PA), Preto Michel (PA), Pelé do Manifesto (PA. Mediação de Shaira Josy (PA)

Autor Marcio Benjamin participará de debate Literatura do Insólito na programação do dia 14 (Divulgação Sesc)

14 de junho

9h30 – Oficina Biblioteca Imaginária, com Wilson Jequitibá (RJ)

10h30 – Contação de Histórias da ancestralidade com Paula Yemanjá (CE) e Chiquinho de Além Mar (SE)

15h – Debate Histórias da Ancestralidade, com Auritha Tabajara (CE) e Anderson Barreto (RJ). Mediação de Diogo Borges (RJ)

16h30 – Debate Literatura do Insólito, com Edyr Augusto (PA) e Marcio Benjamin (RN). Mediação de Luciana Brandão Carreira (PA)

19h – Espetáculo Literário Carimbó Pau e Corda, com Andressa Silva (RO) e Tanisson Passos (RO)

Nos batuques dos tambores de bio-instrumentos colhidos nas matas amazônicas, nos cantos, danças e teatro populares de Rondônia, um casal beradeiro conta a história do carimbó, desde suas raízes paraenses, e do seringândo - uma dança ancestral indígena viva.

15 de junho

9h – Oficina Escritas de si, com Febraro de Oliveira (MS).

11h – Contação de Histórias com o Grupo Bomboler (PA)

15h – Debate Literatura para Reexistir, com Otávio Jr. (RJ) e Preto Michel (PA). Mediação de Marcos Samuel da Costa (PA)

16h30– Debate Ficções em Trânsito, com Ezter Liu (PE) e Julia Raiz (PR). Mediação de Marcos Samuel da Costa (PA)

19h – Apresentação musical do Grupo Tamboiara (PA)

SERVIÇO

Sesc Ver-o-Peso recebe o Festival Arte da Palavra

Período: 12 a 15/06/2024

Programação completa no site: sesc-pa.com.br



