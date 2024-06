Livro do escritor paraense Edyr Proença será adaptado para minissérie da Netflix

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (5), que o livro “Pssica”, do escritor paraense Edyr Augusto Proença, será adaptado em formato de minissérie. O anúncio foi realizado durante a "Rio 2C", o maior evento de criatividade da América Latina.

VEJA MAIS

Ainda durante o evento, a plataforma informou que as gravações devem iniciar em breve e que o material vai ter o Pará como cenário.

Andrea Barata, da O2 Filmes, é a responsável pela produção da minissérie, que conta com direção de Fernando e Quico Meirelles. De acordo com os autores, a ideia foi trabalhar ao máximo com profissionais paraenses. Ao todo, mais de 150 artistas do estado estão envolvidos na produção.

O livro “Pssica”, publicado em 2015, conta a história de Janalice, Preá e Mariangel. A trajetória dos personagens se mistura ao longo da trama, em um enredo que promete prender o público até o fim, com a narrativa que aborda a “pssica” - ou seja, um tipo de maldição - que teria assolado os três.

Sobre o autor

Jornalista, radialista, dramaturgo e escritor paraense, Edyr Proença é um dos grandes nomes da literatura paraense. Em suas obras o autor tem como característica os romances policiais contemporâneos que têm o Pará como ambientação. Dentre as obras do autor, além do “Pssica”, estão: “Os Éguas (1998); “Moscow (2001); “Casca de Caba” (2004); “Um Sol Para Cada Um” (2008) “Selva Concreta (2012); e “Belhell (2020)”.