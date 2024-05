Rastreador veicular: paraense adota equipamento para segurança de carros nas cidades e nas estradas

Muita gente em Belém (PA) vem adotando o uso do rastreador veicular como item de segurança para o caso e roubo ou furto de carros e veículos em geral. Nesse caso, quem já tem um, conta as vantagens e quem ainda não tem pensa em instalar essa peça no veículo. Como explica Rodrigo Sales, técnico de Instalação de uma empresa de Belém, o rastreador veicular é um equipamento vinculado a uma plataforma que fornece todas as informações do veículo, no momento em que se liga a ignição, no momento em que se desloca de um ponto para outro. "O rastreador tem a função de emitir para a plataforma dois sinais, o GPS (comunicação por satélites) e o GPRS (por torres terrestres de celulares)", destaca.

A instalação básica de um rastreador veicular abrange três periféricos do veículo. No caso, a alimentação positiva, negativa e o código de ignição, a fiação que fica de stand by para reconhecer o momento em que o condutor gira a chave para ligar o veículo. Essa instalação do rastreador sai na faixa de R$ 300,00 e R$ 400,00. O serviço é feito na média de duas horas.

O equipamento proporciona a localização do veículo em tempo real, ou seja, a cada minuto dá a posição do carro, de modo que a plataforma fica sendo abastecida desse tipo de informações. A plataforma corresponde a um aplicativo com um sistema por meio do qual o condutor do veículo vincula o equipamento a essa estrutura. "Os equipamentos já vêm com uma saída e se interliga a um componente eletrônico chamado relé. Então, existe essa possibilidade de ligar e desligar o veículo (motor e ignição) com o aplicativo", detalha Rodrigo.

Controle

Adriano Oliveira, instrutor de Trânsito há 20 anos, utiliza há mais de um ano um rastreador na moto dele. "Eu instalei nela um rastreador o qual controlo por meio de um aplicativo. Quando eu desativo o aplicativo, a moto para e não liga. Então, as vantagens é que tenho a localização do veículo em tempo real e controlo o uso dela por meio do aplicativo", declara Adriano. Ele paga uma mensalidade pelo serviço.

Furto

Na madrugada do último sábado (18), a musicista Larissa Gonçalves Medeiros, 42 anos, moradora do bairro da Marambaia, teve o carro dela furtado. A partir do crime, ela providenciou o Boletim de Ocorrência em uma Delegacia de Polícia e buscou por ajudas junto a amigos. Então, acabou tendo apoio da Polícia para identificar o carro em imagens de câmeras de segurança. Foi constatado que, após o furto, o carro da vítima havia passado por volta das 17h30 na avenida Pedro Álvares Cabral com a Arthur Bernardes. Foi visto às 3h30 e às 9h30 do domingo (19) nesse mesmo ponto. Larissa intensificou as buscas por informações e contatando pessoas nas redes sociais, organizando, então, uma rede de contatos.

Na segunda-feira (20), por volta das 6h, o carro dela passou na avenida Nazaré com a travessa Benjamin Constant, no centro de Belém. Larissa foi compartilhando prints das imagens do carro nas redes sociais. Ela também havia acionado o Centro Integrado de Operações (Ciop). Entretanto, por volta das 10h de terça-feira (21), o marido dela ligou avisando que alguém tinha entrado em contato com ele informando que o carro havia sido encontrado.

O carro de Larissa havia sido abandonado na travessa Mariz e Barrros (Estrella), entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Duque de Caxias, no bairro do Marco. As informações obtidas pelos policiais no local são de que houve um defeito de bateria no veículo na madrugada, e, por isso, o carro foi abandonado pelos criminosos.

No interior do veículo, foram encontradas roupas íntimas de mulher, maquiagem, farofa, dois exemplares da Bíblia Sagrada, um cartão de vacinação, uma Carteira de Identidade, uma chave mestra e uns cobertores (utilizados geralmente em arrombamentos). Os criminosos levaram o pneu reserva do carro e um guarda-chuva.

"Eu nunca usei o rastreador, mas, pelo que pessoas que já usaram me falaram e como o carro ficou rodando, então a gente conseguiria acompanhar e ligar para o Ciop para eles fazerem o flagrante. Seria mais fácil, porque quando as pessoas acessaram o sistema e viram por onde tinha passado ele já tinha passado há horas naquele lugar. Então, o rastreador me daria o tempo real. Estou pretendendo instalar um rastreador no meu carro", finaliza Larissa Medeiros.

Polícia

No caso de furto ou roubo de veículos, os cidadãos devem ficar atentos às orientações da Polícia. "Independente do uso do rastredor, o cidadão que for vítima deverá procurar uma unidade policial e registrar o Boletim de Ocorrência para que seja iniciada apuração do caso", destacou o delegado Juliano Corrêa, da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores.