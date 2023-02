Rainha das Rainhas 2023: Cerveja Caribeña é lançada neste sábado no evento

Com a utilização do malte Munich, considerado o melhor do mundo, a ‘Cerveja Caribeña’, da Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), será lançada neste sábado (10), durante o Rainha das Rainhas 2023, no o Hangar Centro de Convenções e Feiras, em Belém. O lançamento será feito a investidores, distribuidores e influenciadores, com um soft open bebida no camarote da festa.

Ronaldo Jr., diretor executivo da Inbepa, afirma que a empresa trabalha sempre visando o cliente. "É a nossa razão de existir", resume ele, ao destacar também o compromisso sustentável com a produção da cerveja. "Temos sempre a atenção com o meio ambiente, trabalhamos para ter um impacto zero de carbono, reaproveitamento de todas as matérias. E tecnologia de ponta no controle de qualidade, que é rígido ao extremo", diz.

Para o empresário, a Cerveja Caribeña já deveria estar no mercado há 14 meses por causa do controle de qualidade, que é o mais moderno usado no Brasil. "Por isso é nosso objetivo sempre que o cliente for consumir um produto nosso ele tenha a certeza, e nós também, de que está consumindo um produto com o que há de melhor em matéria-prima e automação. E que esta cerveja foi feita com carinho para nosso cliente saber que o produto a ser consumido é de qualidade e sabor único", comenta Ronaldo Jr.

"E é sempre bom lembrar que é importante beber com moderação e responsabilidade. A Caribeña é uma cerveja pra ser degustada, na verdade é um raro prazer. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que trabalham e a todos nossos futuros clientes o nosso muito obrigado desde já e que estamos à disposição deles. Obrigado.", completa o diretor executivo da Inbepa.

Cerveja é lançada na noite do Rainha das Rainhas 2023, no Hangar (Divulgação)

Para o diretor comercial da empresa, Renato Costa, o diferencial dessa nova cerveja não é apenas o malte Munique, mas, também, o fato de ser em prol do meio ambiente e ser acessível aos consumidores.

“As marcas do mercado cervejeiro buscam o seu diferencial. Algumas falam da levedura e outras do malte. Com a Inbepa não podia ser diferente. A Cerveja Caribeña terá foco na sustentabilidade. Inicialmente, venderemos uma caixa com 24 unidades, todas as embalagens retornáveis e de 600 ml. É um produto ambientalmente correto pensado em retornar à fábrica, com acessibilidade aos nossos clientes, tecnologia e qualidade”, relatou Renato.

Inauguração da lata de 350 ml

Segundo ele, a previsão de inauguração da lata de 350 ml da Cerveja Caribeña é no período da Páscoa.

Renato também esclareceu que não será apenas o Pará que será beneficiado com a bebida, mas também a região Norte. Também comentou que a novidade vai permitir à Inbepa a possibilidade outros horizontes.

“É um trabalho que trazemos ‘know how’ para região Norte, junto com desenvolvimento, mão de obra. Foi um grande esforço, que resultou em uma excelência da mão de obra local. A ótima localização paraense permite facilitar um plano de exportação, seja para a Europa, os Estados Unidos ou até o Caribe”, concluiu.

Sobre o malte Munich

O malte Munique possui conversão enzimática menor do que ou maltes disponíveis no marcado, trazendo colorações intensas.