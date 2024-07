Rádio Liberal trouxe show de Nirah Beat nesta sexta-feira (19), no Maçarico

A praia do Maçarico, em Salinópolis, recebe na noite desta sexta-feira (19/7) o show da cantora paraense Nira Beat. A artista está no casting da programação da Rádio Liberal FM, que também trará outros nomes de peso do tecnomelody, como a banda Virtudão, para o verão de Salinas. Nirah enfatizou que preparou para o público um show único e novo, também deu dicas do que projeta para a sua carreira e apresentou uma novidade que deverá ser lançada em breve.

Intitulado “Lets Nirah”, o show da cantora abre uma nova fase da sua carreira, agora com uma pegada mais forte do Beat Melody, segundo ela, uma repaginada do tecnomelody tradicional. Apesar de trazer uma apresentação marcada por inovação, Nirah não abre mão de manter a diversidade de gêneros e ritmos paraenses que influenciaram sua trajetória. São muitos momentos marcantes acumulados, com participação em grandes competições e mudanças para a carreira solo.

“Passei por muitas bandas, estive no The Voice Brasil representando o nosso estado, o Pará, até chegar aqui, e não é fácil, viu minha gente? Mas, eu tô aqui hoje fazendo minha carreira solo, gravando música pra vocês e tem clipe novo disponível. Foi uma jornada árdua, porém maravilhosa, cheia de experiências incríveis”, celebra.

Veranistas mostraram entusiasmo e aproveitaram a bela noite (Igor Mota)

Inovação e futuro

É com raízes bem sólidas e muita vontade de crescer que a artista menciona seus planos e fala de lançamentos. Entre eles, a estreia de um material audiovisual que ainda faltava em suas produções. “Agora em agosto estarei gravando meu primeiro audiovisual. É uma conquista pra mim, porque eu tenho vários anos de carreira, como vocês sabem, mas eu ainda não tenho nesse momento da carreira solo um produto audiovisual”, explica.

A conquista nasceu da vontade de oferecer ao seu público uma opção de entretenimento que as pessoas pudessem apreciar em família e com os amigos. Nirah se mostra contente com o que já alcançou até aqui, mas projeta realizações ainda maiores.

“A gente sempre trabalha para entregar o melhor e busca alcançar isso, alcançar os corações das pessoas que escutam, que consomem o nosso trabalho. O objetivo mesmo, o real, é tocar as pessoas com a nossa música”, conclui.