PSM de Santarém volta a funcionar; saiba como será o fluxo de atendimento

O Pronto Socorro Municipal de Santarém (PSM) voltou a funcionar com as atividades de portas-abertas na segunda-feira (5). Com a reabertura, o PSM volta atender demanda espontânea para casos de urgência e emergência. Situações como dor de cabeça, síndromes gripais e vômitos, entre outros sintomas considerados leves, devem ser encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas ou para as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A unidade, referência no atendimento de urgências e emergências na região do Baixo Amazonas, abrangendo 20 municípios, passou por uma série de melhorias estruturais e de serviço desde setembro do ano passado. A classificação de risco no PSM garante que os pacientes mais graves sejam atendidos rapidamente. Após o cadastro na recepção, os pacientes são direcionados para a sala de classificação de risco, onde um enfermeiro avalia suas queixas e sinais específicos.

O diretor clínico do HMS, Dr. Vinicius Savino, reforça a importância da população seguir o perfil de atendimento da unidade: “Peço encarecidamente a colaboração dos pacientes para procurarem o PSM somente em casos graves que necessitem de atendimento de urgência e emergência. Aqueles que, após avaliação, forem classificados como caso pouco urgentes ou não urgentes serão contrarreferenciados para UPA ou UBS”, pontua.

Classificação de risco

Conforme o Protocolo Humaniza SUS, as classificações de risco são divididas em quatro categorias. Dentre elas: vermelho para atendimento imediato para casos críticos, como parada cardiorrespiratória e trauma grave; amarelo para atenção rápida para casos graves, como dor abdominal intensa e febre alta; verde para condições não urgentes, como pequenos cortes e sintomas leves; e azul para casos não urgentes, como consultas de rotina e problemas recorrentes. Os pacientes classificados como vermelho e amarelo têm prioridade, enquanto os classificados como verde e azul são encaminhados para a UPA ou UBS.

Perfis de atendimento

Quanto aos, perfis de atendimento, o PSM prioriza casos de alta gravidade, incluindo: acidentes de trânsito, quedas, afogamentos, ferimentos por arma branca ou de fogo, traumatismos cranioencefálicos, grandes queimaduras, fraturas, politraumas e síndromes coronarianas/infarto agudo do miocárdio. Também são prioridades: acidente vascular encefálico, diabéticos e hipertensos descompensados, além de pacientes de hemodiálise, acidentes com animais peçonhentos e atendimento pediátrico.