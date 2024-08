Em Belém, mais de meio milhão de moradores recebem cuidados de saúde no 'Família Mais Saudável'

Em Belém, cerca de 510 mil moradores de Belém estão cadastrados e já recebem cuidados de Atenção Primária à Saúde (APS), por meio do programa “Família Mais Saudável”, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), realizado através do Sistema Único de Saúde (SUS). A expectativa é ampliar esse número para 1 milhão até o final de 2024, reforçando os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também assistência na casa dos pacientes.

O balanço foi divulgado às vésperas do Dia Nacional da Saúde, celebrado nesta segunda-feira, 5 de agosto. A criação do Programa Saúde da Família na capital paraense, realizado pela da Prefeitura de Belém, expande o já existente "Estratégia de Saúde da Família", implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994. Com a iniciativa, a gestão municipal aumentou o número de pessoas assistidas e que terão garantido o direito de acesso ao SUS.

Conforme Vitor Nina, diretor do Departamento de Ações em Saúde (Deas), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), os dados apontam que as equipes de APS foram de 124 para 348, fazendo a cobertura médica crescer de 28% para 85%. A ampliação ainda se estende para a saúde bucal, que possuía 19 equipes e atualmente passa a ter 132, saltando de 2% para 30% de cobertura.

“Estamos apostando que, a partir da figura do agente comunitário de saúde e da Unidade Básica de Saúde (UBS), os atendimentos terão mais qualidade. Os agravos na saúde serão melhor respondidos por essas equipes. Isso representa que estamos a caminho de mais 900 mil a um milhão de pessoas entrando no sistema. Todas tendo um agente comunitário de saúde, um profissional que bate na porta da casa e conhece essa pessoa. Sabe quando ela deve retornar com médico, enfermeiro, assim como médico e enfermeiro vinculado àquela casa, família e comunidade”, afirma Vitor Nina.

Conforme o representante, o atendimento das equipes ocorre em todos os bairros de Belém, por meio dos agentes que compõem as UBS e vão aos domicílios dos moradores. Além desse atendimento, há outros programas de destaque para a garantia da saúde da população no domicílio.

“Toda a rede do SUS para os atendimentos feitos na casa do paciente é organizada a partir da Saúde da Família. O Programa Melhor em Casa, o nacional de imunização, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os Centros de Atenção Psicossocial (Capes), a Política Nacional de HIV-AIDS, os CTAs e SAs. Neles, a pessoa realiza vários atendimentos, o pré-natal, tratamento à tuberculose, a saúde mental, a hipertensão, a diabetes, entre outros”, explica Vitor Nina.

O “Família Mais Saudável” é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Saúde à comunidade

Para aumentar o acesso da população ao atendimento, que é uma das prioridades da gestão municipal, no dia 3 de julho, por meio da Sesma, foi inaugurada a Casa de Saúde da Família Mestre Alarino, no bairro Castanheira. No local, os pacientes contam com uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs).

A enfermeira Adriana Oliveira, responsável pela unidade, detalha como ocorre o funcionamento. “Aqui são oferecidas consultas médicas e de enfermagem para todos os públicos. É feito acompanhamento de pré-natal, visitas domiciliares, coleta de preventivo, vacina e consultas odontológicas. Há consultas internas, que são pré-programadas e agendadas, e também visitas domiciliares, feitas pelos agentes comunitários de saúde. Geralmente são 1.120 visitas para determinados públicos alvos, dependendo do programa que ele esteja inserido e da necessidade de atendimento”, aponta a enfermeira.

Para a engenheira Samila Seabra, que acompanhava os dois sobrinhos em uma consulta na unidade, o atendimento no local supre as necessidades da comunidade. “Tem suprido às expectativas, até porque nós tínhamos essa deficiência aqui no bairro. Antes, a única opção da população era uma UBS na Marambaia. Então ficava difícil essa locomoção. Vindo essa unidade para cá para o bairro, está suprindo muito as necessidades da comunidade. Era um serviço que nós sentíamos muita falta”, comenta.

O vigilante Luís Carlos de Oliveira também esteve na UBS para uma consulta com o médico. Ao avaliar o atendimento, ele diz aprovar a equipe. “O atendimento está sendo rápido. Para uma unidade que abriu a pouco tempo, achei organizado e facilitou a vida de quem mora aqui perto. Se alguém da minha família precisar, vou dizer para vim aqui. Eu fui bem informado, souberam me direcionar pro médico que precisava, então tá sendo bom”, afirma o paciente.

Melhor em Casa

O programa ‘Melhor em Casa’ é uma das iniciativas voltadas a pacientes com problemas de saúde que dificultam ou impossibilitam fisicamente a locomoção até uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Por meio dele, ocorreu um avanço significativo na assistência à saúde, proporcionando cuidados de qualidade e humanizados diretamente no domicílio dos pacientes que precisam de acompanhamento frequente com a equipe de multiprofissionais. Os atendimentos ocorrem conforme a demanda específica de cada paciente.

A indicação, por meio de encaminhamento, para o atendimento domiciliar pode ser feita por diferentes profissionais de saúde da rede de atenção, como médicos, enfermeiros e assistentes sociais da rede pública e estadual. É importante conversar com o profissional sobre a possibilidade de participar do programa Melhor em Casa.