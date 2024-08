Forma 'paraense' de curar garganta inflamada viraliza nas redes sociais

Viralizou nas redes sociais um vídeo de humorista paraense sendo "curada da garganta" pela sua mãe. O tratamento caseiro gerou repercussão e impressionou várias pessoas que nunca tinham visto a técnica sendo utilizada.

No vídeo, é possível ver a mãe da jovem com um algodão molhado em óleo de andiroba na ponta de um de seus dedos, que posteriormente é introduzido na garganta da filha. Veja:

O conteúdo postado no perfil do Instagram da humorista @jaialvex já conta com mais de 300 mil curtidas e diversos comentários de pessoas impressionadas com a forma inusitada de tratar uma inflamação na garganta.

Essa técnica, conhecida como embromação, é baseada na crença de que pode ajudar a curar a garganta de infecções e inflamações. Apesar da solução aparentemente dar resultados, ela não é recomendada por profissionais da saúde, pois, além do desconforto, há risco de lesão, sangramento e trauma local.

Além disso, substâncias 'naturais' de procedência desconhecida não devem ser aplicadas, especialmente de forma agressiva ao redor das amígdalas. Isso pode piorar e facilitar o processo de infecção.

VEJA MAIS

Confira 6 ingredientes naturais que podem aliviar a dor de garganta

Limão Gengibre Mel Hortelã Própolis Camomila

Esses produtos contêm vitaminas e antioxidantes que proporcionam efeito calmante para o problema. O própolis é anti-inflamatório e pode ser recomendado pelos médicos para dar conforto. No enteanto, o mais adequado é procurar um clínico geral ou otorrinolaringologista para que o tratamento seja feito da maneira correta.