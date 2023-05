Médico receita sorvete de chocolate e ‘Free Fire’ para criança de 9 anos

Sorvete de chocolate duas vezes por dia e jogo eletrônico de ação (‘Free Fire’), foi o que um médico da UPA de Jardim Conceição, em Osasco, São Paulo, prescreveu para uma criança de 9 anos que apresentava sintomas gripais e dor de garganta.

O caso aconteceu na madrugada de 18 de maio, quando Priscila da Silva Ramos levou o filho de 9 anos para um atendimento na na UPA do município. Na ocasião, o médico neurologista Marcos Wesley da Silva atendeu o paciente e perguntou o que o menino estava sentindo. “Respondi que estava com dor de garganta, vomitando e também não conseguia comer, além de tosse, espirros e febre”, relatou a mãe.

VEJA MAIS

Além do sorvete e do jogo eletrônico, o médico prescreveu alguns medicamentos, mas não chegou a dar explicações sobre o uso correto de cada um. Segundo Priscila, o médico perguntou durante o atendimento se a criança gostava de sorvete, e depois se preferia morango ou chocolate. “Nunca imaginei que ele fosse prescrever, porque meu filho estava com dor de garganta (...) Como meu filho vai tomar sorvete de chocolate? Ele está com a garganta inflamada”, completou.

Priscila mostrou a prescrição para a irmã, que decidiu denunciar o profissional aos órgãos competentes. A denúncia foi enviada para o e-mail do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), que respondeu que a denúncia deveria ser feita por carta ou pessoalmente.

No entanto, a Prefeitura de Osasco afirmou, em nota, que o médico refere ter prescrito o sorvete para alívio da dor, mas, que devido à conduta indevida com o paciente e familiares, havia sido desligado do quadro de prestadores de serviço.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)