Prova da OAB: na 1ª fase do exame de Ordem, abstenção chega a 8,9% no Pará

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aplicou na tarde de hoje, domingo, 20, a prova da 1ª fase do 34º Exame de Ordem Unificado em todo o país. A aprovação no exame é condição para o exercício da advocacia. No Pará, foram 3.875 inscritos, sendo 2.812 em Belém. A abstenção foi de 8,9% no estado (345 faltosos) e de 8,5% na capital paraense (239 faltosos), segundo a OAB-Pará. Alguns examinandos foram barrados no local de prova por motivo de atraso. O gabarito será divulgado ainda neste domingo, por volta das 20h.

No Pará, a prova foi aplicada somente em Belém, Marabá, Santarém e Redenção. Na capital paraense, o exame aconteceu em três locais: na Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra), da Av. Gentil Bittencourt; no Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), da Tv. Quintino Boicaíuva; e no Colégio Universo, da Av. Mundurucus.

Wellington Néris, de 29 anos, se formou em Direito em 2019, pouco antes do início da pandemia, e fez o exame da Ordem pela primeira vez: “Achei a prova boa. A maioria das questões estava em nível mediano. Tive um grau de dificuldade maior em Direito Administrativo”, opinou ele, que terminou a prova com 2h15 de duração.

Já Diego Feitosa, de 29 anos, que se formou no ano passado e fez o exame pela segunda vez, disse que sentiu mais dificuldade nas questões de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Ética, mas considerou a prova razoável. “Vamos ver se vai dar pra passar”, observou.

A 1ª fase consistiu numa prova objetiva de 80 questões em que o examinando deve acertar 50% (40 questões) para ser aprovado à 2ª fase. O resultado preliminar da 1ª fase será divulgado no dia 7 de março, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pela aplicação do exame. Cabe recurso do resultado. E o resultado definitivo sairá em 21 de março.

Atrasos de candidatos

“A prova foi tranquila, não teve nenhuma intercorrência. Os percentuais de abstenção ficaram na média de exames anteriores. Todos os anos alguns examinandos chegam atrasados, após o fechamento dos portões. Muitas vezes, não prestam atenção no edital. Nos três polos de Belém tiveram alunos chegando atrasados”, informa a presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem da OAB-Pará, Emília Farinha. O edital prevê o fechamento dos portões às 12h30, ou seja, 30 minutos antes do início da prova, marcado para as 13h.

“Teve um grupo que chegou 13h de Paragominas (município distante quase 5h de Belém) e não conseguiu entrar depois de insistir. Uma mulher ficou chorando. Parece que eles não conheciam aqui (a cidade), não observaram o edital”, contou Camila Silva, de 20 anos, que testemunhou a reação dos atrasados em frente à Uninassau.

Os examinandos, ao acessarem o local de prova, tiveram a temperatura corporal verificada e também foi exigido o uso de máscara. Outro cuidado sanitário adotado pelos organizadores foi o distanciamento entre as carteiras durante a aplicação da prova.

Candidatos vieram de longe para fazer a prova

Ellen Maia foi esperar o marido fazer a prova. (Ivan Duarte/ O Liberal)

O casal Jorge Luiz e Valdirene Porto veio de Paragominas para acompanhar a filha, Geicy Brenda Porto, de 25 anos, que veio fazer o exame pela primeira vez. Os pais ficaram aguardando a filha em frente ao local da prova. “Estamos confiantes que ela vai passar, estudou muito”, opinou o pai.

“O sonho do meu esposo é ser advogado, Vim apoiá-lo. A gente se formou junto em 2020. Ele tá fazendo o exame pela primeira vez”, contou Ellen Monteiro Maia, que veio de Castanhal (distante 1h30 de Belém) com o marido Luiz Daniel Maia, e também ficou na porta do local do exame esperando por ele. No local, ela encontrou mais três esposas de examinandos que vieram do mesmo município.

Próxima fase da prova da OAB

Quem for aprovado na 1ª fase, ficará apto à 2ª fase do exame, que será discursivo. A próxima fase será no dia 24 de abril. Emília Farinha informa que os aprovados na 1ª fase poderão optar por fazer a 2ª fase na referida data ou somente quando houver o 35º Exame de Ordem Unificado. A opção se deve especialmente para atender casos de examinandos que possam estar doentes na data do exame.