Próteses, órteses e equipamentos de mobilidade transformam vidas de paraenses

A possibilidade de melhorar mobilidade para ter mais autonomia e qualidade de vida foi o que Lucídio Cardoso, de 70 anos, o morador de Vigia, foi buscar no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), unidade do Governo do Pará. Lucídio comemorou o recebimento da nova prótese confeccionada no CIIR.

Além dos benefícios físicos, o acesso a esses recursos fortalece a autoconfiança, amplia a autonomia e favorece a participação social das pessoas atendidas. “Estou muito feliz por receber a prótese definitiva, assim como toda a minha família. Minha vida vai mudar para melhor, porque conseguirei sair de casa com mais independência e ter uma locomoção melhor”, afirma.

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) é voltado para o trabalho de reabilitação física, mobilidade funcional e inclusão social de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em mais de oito anos de funcionamento, o centro já realizou a entrega de mais de 14,7 mil meios auxiliares de locomoção, cerca de 1,5 mil próteses e 11,6 mil órteses, ampliando o acesso a recursos essenciais para a autonomia e a qualidade de vida dos usuários.

De acordo com a coordenadora da Oficina Ortopédica do CIIR, Marjorie Damasceno, a oferta desses dispositivos desempenha papel fundamental na recuperação funcional e na independência dos pacientes.

“A concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção contribui diretamente para a recuperação ou compensação de limitações funcionais decorrentes de condições congênitas, doenças ou agravos adquiridos. Após a adaptação adequada dos dispositivos, observamos um impacto significativo na qualidade de vida dos usuários, com melhora da mobilidade, da funcionalidade e da capacidade de realizar atividades cotidianas”, destaca.

Próteses e órteses (Divulgação / Agência Pará) (Divulgação / Agência Pará) (Divulgação / Agência Pará) (Divulgação / Agência Pará)

Também atendido pela unidade, Manoel Cardoso, de 45 anos, morador de Abaetetuba. Ele ficou feliz com conforto e o bem-estar proporcionados pelo novo equipamento. “Nasci com uma deficiência física na perna esquerda e não tenho fêmur. Preciso de uma prótese adaptada para a minha condição. Conseguir esse novo equipamento no CIIR vai melhorar muito a minha qualidade de vida. Além disso, o atendimento foi muito bom”, ressalta.

Produção especializada

Entre as próteses mais produzidas pela Oficina Ortopédica do CIIR estão os modelos transfemorais e transtibiais, destinados a usuários com amputações de membros inferiores em diferentes níveis funcionais.

No segmento de órteses, destacam-se as órteses suropodálicas, as palmilhas ortopédicas e as órteses Dennis Brown, amplamente utilizadas na correção, alinhamento e estabilização de alterações ortopédicas e neuromusculares.

“Também se destacam as órteses de membros superiores confeccionadas em material termomoldável de baixa temperatura, utilizadas principalmente nos processos de reabilitação funcional, posicionamento e prevenção de deformidades”, acrescenta Marjorie Damasceno.

ACESSO – Para ter acesso aos serviços da Oficina Ortopédica do CIIR, o usuário deve possuir indicação médica da rede de saúde, formalizada por meio de documento de contrarreferência. Com o documento em mãos, é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para iniciar o processo de regulação para atendimento no CIIR.

A solicitação será analisada pelo Sistema de Regulação Estadual (SER), de acordo com o perfil do usuário.

O CIIR é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade funciona na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, bairro Val-de-Cans, em Belém.