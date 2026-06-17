Estudantes da rede estadual do Pará ganham plataforma digital de preparação para o Enem

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes da rede pública estadual do Pará receberam com expectativa a criação da Política Estadual de Educação Digital Preparatória, que prevê uma plataforma gratuita de apoio aos candidatos. Instituída pela Lei nº 11.528/2026 e publicada na última segunda-feira (15), a iniciativa vai disponibilizar aulas, materiais didáticos e suporte de professores a alunos do 3º ano do ensino médio, com potencial para alcançar cerca de 85 mil estudantes em todo o estado.

As ações terão início em agosto, por meio de uma plataforma digital que oferecerá aulas ao vivo, materiais didáticos e espaços de interação para esclarecimento de dúvidas com professores. Os estudantes também terão acesso a simulados, acompanhamento pedagógico e outros recursos voltados à preparação para o exame. Para ampliar o acesso à iniciativa, as escolas estaduais poderão disponibilizar computadores aos alunos que não possuam os equipamentos necessários para utilizar a plataforma.

Entre os objetivos da política, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), estão a promoção da igualdade de acesso à educação, o fortalecimento da permanência dos estudantes na escola e a ampliação das oportunidades de ingresso nos níveis mais elevados de ensino. A participação dos estudantes será voluntária e gratuita, sendo assegurada a todos os alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede estadual.

Dividindo a rotina entre o curso preparatório para o Enem, as atividades escolares e os estudos em casa, a estudante do 3º ano do ensino médio Mirela Fontenele, de 16 anos, avalia que a nova política contribuirá para ampliar e fortalecer sua preparação para a prova. Com o objetivo de cursar Educação Física ou Fisioterapia, ela considera a iniciativa uma oportunidade importante para reforçar os estudos e aumentar as chances de obter um bom desempenho no exame.

"No momento, estou aproveitando tudo o que tenho à minha disposição, principalmente o curso presencial, os estudos em casa e, claro, a escola. Faço mapas mentais, bastante exercícios e também muita leitura, porque isso me ajuda bastante e é o principal foco da minha forma de aprender as matérias. Desde já, tenho uma expectativa muito boa para a ferramenta online, porque é algo que vem para nos dar um reforço”.

Acesso à educação

Segundo a jovem, essa também é uma forma de ampliar o acesso à educação: “Para muitas pessoas, porém, pode se tornar a principal fonte de estudo fora da escola. Também é notória a importância do projeto por ajudar e dar maior protagonismo ao aluno da rede pública estadual”. “É uma iniciativa que oferece mais uma ferramenta de qualidade para aprendermos, além de incentivar nosso empenho nos estudos. Isso certamente vai refletir futuramente em nossas notas e nos resultados para ingressar na universidade", completa.

Para Aira Assunção, de 17 anos, a nova ferramenta pode facilitar o acesso aos conteúdos de preparação para o Enem, especialmente por estar disponível em dispositivos que os estudantes utilizam diariamente. Segundo ela, a possibilidade de acessar as aulas e materiais pelo celular torna o aprendizado mais prático e acessível, permitindo que os alunos estudem em diferentes lugares e momentos da rotina.

"A gente precisa muito do conhecimento, porque ele é uma das formas de mudar a nossa realidade. Eu tenho muita dificuldade em assistir a aulas virtuais. Quando a aula não fica gravada, para mim não funciona tão bem, porque preciso voltar alguns trechos para compreender melhor o conteúdo. Quando as aulas são gravadas, isso facilita muito, não só para mim, mas para outras pessoas que também enfrentam essa dificuldade. A gente tem a oportunidade de rever, pausar e assistir novamente quantas vezes for necessário. Com certeza, isso aumenta as nossas chances de entender e aprender muito mais", relata.

Protagonismo no dia a dia

O professor de Língua Portuguesa Abner Dantas, a criação de uma ferramenta digital voltada à preparação para o Enem tende a gerar impactos positivos no cotidiano escolar. Segundo ele, a iniciativa fortalece o protagonismo dos estudantes da rede estadual, ao oferecer mais recursos para que os próprios alunos conduzam e ampliem seu processo de aprendizagem. “Uma ferramenta que vai levar a prática desse aluno para a sala de aula, mas também para além dela, desenvolve a autonomia desse estudante. Se a gente observar, o aluno não é estudante apenas dentro da sala de aula”, comenta.

“Muito do que vai fazer sentido, trazer significado e fazer com que o aluno se aproprie daquilo que estuda está relacionado também ao que ele faz fora desse ambiente, além do que nós, professores, levamos para ele. Trazer uma ferramenta que eles já utilizam bastante no dia a dia, dentro do ambiente digital, também vai nos ajudar a aproximar o estudante daquilo de que ele gosta”, reforça o professor.

Reforço da preparação

Também como parte da política educacional, a Seduc ainda iniciará, em agosto, uma nova edição das aulas preparatórias para o Enem. Os encontros serão transmitidos ao vivo pelo canal Educativa 7.2, pelo canal do Centro de Mídias da Educação Paraense (Cemep) no YouTube e também por meio do Google Meet.

As aulas serão de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, das 8h às 11h05, e da tarde, das 14h às 17h05. À noite, os conteúdos ficarão disponíveis de forma gravada para acesso dos estudantes. Uma das novidades será a ampliação dos horários de transmissão, permitindo que alunos de diferentes turnos acompanhem as aulas ao vivo.

Outra inovação é a utilização do Google Meet para interação entre estudantes e professores durante as atividades. Além disso, os participantes terão acesso ao Google Sala de Aula, a simulados periódicos e ao acompanhamento da aprendizagem ao longo da preparação para o Enem. A frequência dos estudantes também será monitorada por meio de QR Code disponibilizado durante as transmissões, permitindo o acompanhamento da participação por escola.