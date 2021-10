Prorrogada campanha de multivacinação em crianças e adolescentes; confira

Em todo o País, a Campanha de multivacinação em crianças e adolescentes, que oferta 18 imunizantes, começou no dia 1º deste mês, de outubro, mas em razão da baixa cobertura vacinal desse público, especialmente, durante a pandemia, o Ministério da Saúde decidiu estender a ação até o dia 30 de novembro de 2021. Com informações do Ministério da Saúde e da Agência Belém.

A Prefeitura de Belém encerraria a campanha, nesta sexta-feira (29), mas anunciou que a ação seguirá até o dia 6 de novembro. Assim, pais e responsáveis terão mais uma semana para levar os filhos de zero a 15 anos de idade às Unidades Municipais de Saúde (UMS) para a atualização da caderneta vacinal.

De acordo com o Ministério da Saúde, até esta sexta-feira, foram aplicadas cerca de 3,2 milhões de doses. O ranking de administrações dos imunizantes é liderado por São Paulo, com 456.487; seguido da Bahia (283.230), Minas Gerais (261.673) e Ceará ( 226.298). Doses da meningocócica (444.491), febre amarela (349.551 ) e pentavalente (335.945) foram as mais procuradas, de acordo com a plataforma digital LocalizaSus.

CONFIRA A CAMPANHA EM BELÉM

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) divulgou nesta sexta-feira (29), que no dia 6 de novembro fará um novo Dia D, das 9h às 17h, para atender a população. Durante toda a próxima semana, a partir de quarta-feira (3), o atendimento seguirá normal nas UMS, das 8h às 17h.

Na segunda-feira (1º) e terça-feira (2), as unidades não vão funcionar, atendendo ao Decreto Municipal n° 3.261/ 2021, que estabeleceu ponto facultativo no município em função do Dia do Servidor Público (28) e do feriado de Finados.

No Dia D, 49 pontos de vacinação estarão disponíveis à população, espalhados por toda a cidade e distritos. O horário de atendimento será das 9h às 17h. É importante que os pais e responsáveis levem a caderneta para fazer a atualização. Com esse novo mutirão, a Sesma pretende avançar na cobertura vacinal dessa faixa etária.

BELÉM DISPONIBILIZA ESSAS VACINAS:

- Para crianças de até 7 anos: BCG, hepatite B, penta, pólio (inativada e oral), rotavírus, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, DTP, hepatite A e varicela;

- Para crianças a partir dos 7 anos: hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano, meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, varicela e dTpa.