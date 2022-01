Promoção de panelas em loja no Pará gera gritaria, desmaio e confusão; veja

Uma confusão generalizada foi flagrada no último sábado (8), na loja Magazine Luiza de Bragança, no Pará, após a loja ofertar uma liquidação de panelas e um grupo de clientes entrar em uma disputa generalizada para adquirir o utensílio. A promoção que atraiu os consumidores foi a primeira do ano, para a queima de estoque de 2021.

Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver um empurra empurra entre os clientes e uma intensa disputa pelos produtos, com algumas pessoas caindo ao chão e pedindo socorro, veja:

O Magazine Luiza confirmou a confusão e emitiu uma nota esclarecendo que o episódio foi uma exceção, sanada minutos depois pelos funcionários. Sobre a aglomeração, a empresa destacou que todas as medidas de proteção foram exigidas aos clientes e tudo foi controlado para não ter superlotação.