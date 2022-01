No Pará, homens brigam na rua, trocam socos e um acaba caindo dentro de rio

Uma briga entre dois homens terminou com um dos agressores derrubado no Rio Tocantins, em Marabá, no sudeste paraense. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, na manhã deste domingo (9), mostra os dois trocando vários socos até que um deles consegue desviar das agressões, empurrar o outro contra a grade de proteção na orla da cidade e o jogar nas águas turvas do rio.

O registro, gravado ainda na noite de sábado (8), indica que os dois estão embriagados enquanto trocam agressões. A motivação da briga é desconhecida. Em determinado momento, logo depois que um dos envolvidos na discussão é arremessado no rio, populares percebem que ele não sabia nadar. Algumas pessoas também se jogaram na água para salvá-lo. O indivíduo foi arrastado para o cais da orla e conseguiu sobreviver.

Já o outro saiu com o olho roxo e sangrando pelo nariz, local atingido pelos fortes socos do rival. Um terceiro homem também é visto nas imagens. As informações são do Debate Carajás.

Na gravação, não é possível saber se a Polícia Militar foi acionada para intervir no “combate”. Nenhum deles teve a identidade informada.