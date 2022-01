Foliões de bloco de rua na Pedreira dispersam após tiros

Com a proximidade do carnaval, os blocos de rua começam a sair ou fazer festas fixas nos bairros de Belém. De acordo com um vídeo que circula na internet, no final da noite deste domingo (09), houve um tiroteio em uma festa de um bloco carnavalesco, na avenida Visconde de Inhaúma, com a travessa Curuzú, na Pedreira. Segundo relatos, crianças que estavam no local foram pisoteadas.

No vídeo filmado da parte mais alta de uma residência, pessoas conversam relatando o corrido e expeculando a possibilidade do disparo ter sido efetuado por um motoqueiro, já outra pessoa diz que não é. E se referindo a algumas pessoas jovens diz "coitado, esses meninos têm que sair da rua. Foi nessa festa, tá lotada de gente Eu vi uma galera passando", pontua.

Em outro momento do vídeo a moradora questiona se eles vão pular o muro e pondera que "já devem ter pegado fuga".

A Polícia Civil já foi demanda sobre a situação.

(Matéria em atualização)