Projeto social leva ballet para crianças carentes em Castanhal

A delicadeza da música clássica e dos movimentos encantam até mesmo quem não conhece nada sobre a arte do ballet. A dança é uma das prediletas do grupo de meninas da turminha baby que faz parte do projeto social Castelo dos Sonhos, realizado há 26 anos promovendo de forma gratuita cidadania por meio da saúde, esporte e da cultura, no bairro do Jaderlândia, em Castanhal.

As meninas com idade entra 5 e 7 anos da turminha baby tem aulas duas vezes na semana. Segundo as mães, as meninas aguardam ansiosamente pelo momento da aula, que começam com os preparativos em casa com a roupinha, sapatilha e o penteado.

“Minha filha está desde o ano passado e é um sonho sendo realizado. Ela fala desde bem pequena que queria ser uma bailarina quando vai chegando a hora de se arrumar para vir para aula ela fica tão ansiosa e tão feliz se arrumando. Então eu tenho só gratidão a esse projeto, porque sem ele a minha filha nunca ia poder estudar ballet, porque é coisa de gente rica”, disse a mãe da Pâmela Sofia Bezerra, de 5 anos, Elizangela Bezerra.

VEJA MAIS

Maria Gorete Alves, dona de casa, é mãe da Eloá Araújo, de 5 anos. Maria contou que a bailarina começou recentemente na dança, mas que já mudou a vida da menina.

“Assim como a Eloá eu também tenho um filho que faz aparte do projeto. Ele faz futebol. Eu sempre falo que se eles não se esforçarem nos estudos vão ter que sair do que mais gostam. E desde então os dois estão cada vez mais dedicados e não só aos estudos. Mas a Eloá já é uma menina bastante comportada, organizada e o ballet se tornou uma das coisas mais importantes para ela e por isso se esforça ainda mais”, contou a dona de casa Maria Gorete.

Ao final da aula, as meninas ainda participam de um lanchinho delicioso com frutas, iogurte e biscoitos.

Retribuição

As meninas do baby class e do junevil fazem aula com uma professora Ana Bárbara Santos, de 24 anos. A tia Bárbara, como é chamada pelas pupilas, também foi aluna do projeto social Castelo dos Sonhos. Ela começou no ballet aos 18 anos e desde 2020 foi convidada para fazer ensinar o que aprendeu, por ter se destacado na arte.

“Eu agradeço muito aos coordenadores que são a dona Silvia e ao seu Reginaldo, pois era um sonho que eu tinha e só descobri quando entrei aqui. Eu queria ser psicóloga, mas quando comecei a fazer as aulas no projeto descobri que tinha esse talento e é isso que o Castelo dos Sonhos faz, descobrir talentos. Hoje quero buscar cada vez mais qualificação para realizar outro sonho que é o ballet social. Quero ensinar o que aprendi, porque o ballet infelizmente ainda é algo muito elitizado e essas crianças não teriam condições de estudar sem os projetos sociais”, explicou a bailarina e professora.

A coordenadora do Castelo dos Sonhos, Silvia Cristina Silva conta que o projeto é tocado com muita dedicação e dificuldade, mas que qualquer problema é superado pela oportunidade de fazer a diferença na vida de acrianças e jovens carentes da comunidade.

“Tem momentos que dá vontade de desistir porque estamos com poucos apoiadores e patrocinadores. Muita coisa é paga com o dinheiro do nosso bolso, mas quando a gente vê uma mãe feliz, uma criança autista tendo a oportunidade de praticar uma atividade física e outras crianças e jovens tento a vida mudada por meio do esporte a gente toma fôlego e segue com o projeto”, disse.

Serviço

Endereço: Tv. Juarez Melo Merigliano, 20 - Jaderlândia, Castanhal – PA.

Telefone: (91) 98807-3038