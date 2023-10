Jovem bailarino de favela é convidado para dançar balé clássico nos EUA

Um jovem bailarino de 19 anos, nascido e criado na favela do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, foi convidado para integrar a companhia de balé norte-americana Atlanta Ballet do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Dyhan Pierre Cardoso recebeu o convite no último dia 10 de outubro, após uma apresentação que o diretor da companhia assistiu.

"Estou muito animado e feliz com essa oportunidade. É um país diferente, uma outra cultura. Eu sei que fiz o teste com o pensamento 'vai que dá certo'... e não é que deu?", disse Dyhan em entrevista ao g1.

Dyhan se prepara para a viagem internacional estudando inglês e treinando incansavelmente todas as manhãs. A expectativa é que ele se junte à companhia americana em janeiro de 2024.

História de superação

Dyhan nasceu e cresceu na favela do Aglomerado da Serra, uma das maiores de Belo Horizonte. Apesar das dificuldades, o jovem sempre sonhou em ser bailarino. Inspirado pela irmã mais velha, ele começou a dançar aos seis anos de idade. Aos poucos, foi se destacando e conquistando prêmios em concursos

O bailarino divide seu tempo entre o trabalho no bar dos pais e a dança. Ele também integrou o Grupo Corpo, uma companhia de balé tradicional, por dois anos. Em outras tentativas, Dyhan também buscou oportunidades nas seleções de escolas de dança na Europa.

Campanha nas redes sociais

Após a notícia de sua aprovação no Atlanta Ballet, Dyhan lançou uma campanha nas redes sociais para arrecadar fundos que contribuirão para a realização de seu sonho. Inicialmente, o objetivo da campanha era reunir R$ 20 mil para cobrir as despesas com passagens, seguro-saúde e outros gastos de sua estadia nos Estados Unidos.

O músico Henrique Portugal, da banda Skank, contribuiu com os valores das passagens e do visto. A vakinha continua aberta e já arrecadou mais de R$ 17 mil, graças ao apoio de amigos, familiares e pessoas que se comoveram com a história do jovem bailarino.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)