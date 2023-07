Bailarinos paraenses viajam a Europa em intercâmbio e imersões na dança

Aprender com outras culturas e mostrar os talentos do Pará para outros países é o objetivo de um grupo de bailarinas, que tem excursionado pela Europa, em um intercâmbio e imersões internacionais. As bailarinas foram selecionadas nos eventos Circuito Norte em Dança, Festival Regional de Dança, Encontro Panamericano de Dança da Amazônia e Curso de Verão. Dentre as selecionadas há profissionais de Castanhal, Abaetetuba, Ananindeua e Benevides.

As jovens receberam a oportunidade para apresentar seus trabalhos e realizar formação na Attitude Academia de Dança, Festival Internacional de Vila Nova de Cerveira - Dancerveira, Imersão DiamondStar Productions, Barcelona Dance Center e Dora Stratou Theater, em uma viagem que passará pela Espanha, Portugal e Grécia.

No total participam nove bailarinas e um bailarino neste ano. Entre as selecionadas estão Francisca Lobato, Dielle Angelim, Nina Recco, Gysllene Araújo, Yuhiroshi Isobe, Amanda Monique, Ingridy Silva, Carol Cardoso, e o produtor cultural do Circuito Norte em Dança, Igor Marques.

Para a professora de dança do Ballet MB, Dielle Angelim, de 32 anos, tem sido muito importante e rica a experiência deste intercâmbio. “Muito gratificante trazer para a Europa nossa cultura do Pará e mostrar para o mundo o quanto é rica e importante nossa dança. Maior ainda poder participar dessa experiência e agregar conhecimento para nosso currículo profissional e artístico. O intercâmbio será sem dúvida um divisor de águas para os bailarinos e nós professores. Foram vários trabalhos que trouxemos para apresentar nos festivais da Europa e o público está gostando muito do que vê, percebemos que não deixamos a desejar em nada e que o objetivo de impactar com os reflexos da cultura paraense foram alcançados”, destacou.

Dependendo do tipo de seleção as bailarinas têm desde os cursos custeados até hospedagem e passagens. A iniciativa é da professora paraense Valéria Zagury, que vive há 7 anos em Portugal. Valéria reside na cidade do Porto, no país lusitâno. Através de suas práticas artísticas, ela se tornou referência como professora e coreógrafa, alcançando prêmios internacionais, como melhor coreógrafa e coreógrafa destaque em diversos festivais. Atualmente, ela é professora na Attitude Academia de Artes, com ênfase em jazz, danças urbanas e comercial, além de ter experiências em diversos gêneros.

“O objetivo do projeto é beneficiar alguns bailarinos com passagens, hospedagem e os cursos de dança, foi o caso esse ano da bailarina de Abaetetuba Francisca Mendes, que teve as passagens, parte da hospedagem e cursos de dança custeado pela Attitude Academia de Artes, Valéria Zagury e outros patrocinadores do projeto. Entretanto, em parceria com o Circuito Norte em dança em outros casos os bailarinos podem receber apenas os cursos de dança, depende muito da seleção que estamos a fazer no momento”, explica Valéria.

No Brasil, Valéria recebeu premiações com o seu antigo espaço de dança, que ficava localizado no bairro da Cremação, em Belém. Agora, ela incentiva intercâmbios e apoia artistas que buscam e sonham com uma maior profissionalização na dança. “Depois de alguns anos a conviver e ver de perto como funcionava o regime dança em Portugal, em outros países da Europa, mas principalmente por ter uma relação bem consolidada com Joana Rodrigues, diretora da Attitude, e Patrycja Wojcik, produtora na Diamondstar, surgiu no meu coração o desejo em criar um projeto para beneficiar bailarinos a ter vivências também fora do Brasil”, enfatiza a professora Valéria.

Em Portugal, as bailarinas participarão de imersões com as professoras e coreógrafas Valéria Zagury, Joana Rodrigues e demais professoras da Attitude Academia de Artes. Além da participação de aulas e processos criativos proporcionados pela produtora cultural, coreógrafa e professora Patrycja Wojcik, diretora da DiamondStar Productions. Elas também participarão como convidadas do XIX Dancerveira, em parceira com a Associação de Dança do Eixo Íbero Atlântico - ADEIXA, coordenada pela diretora Liana Fortuna Rigon.

Na Espanha, a bailarina Nina Recco e sua professora Dielle Angelim participarão de imersão formativa no Barcelona Dance Center. Já na Grécia, os professores Igor Marques e Gysllene Araújo participarão do Congresso Internacional de Pesquisadores em Dança da UNESCO. Os dois estão elaborando apresentações artísticas do Dora Stratou Theater e publicarão artigo sobre pesquisa em dança na Amazônia.

“Por ser uma paraense apaixonada e querer mostrar que no Norte temos muitos talentos, muito potencial e uma cultura rica e linda, meu objetivo passou a ser os bailarinos do Pará, da Amazônia, e do Brasil. Eu já conhecia o produtor Igor Marques e o Circuito Norte em Dança, assim firmamos a parceria, e foi mais fácil o intercâmbio ser realizado com sucesso e muito aproveitamento de todos os envolvidos”, acredita Valéria.