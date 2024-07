Projeto recolhe mais de 1 tonelada de resíduos nas praias de Mosqueiro, Salinas e Outeiro

No segundo final de semana de julho (13 e 14), durante uma ação de limpeza nas praias, foi recolhida 1,1 tonelada de resíduos em Mosqueiro, Salinas e Outeiro, pelo projeto Onda Equatorial. Do material recolhido, 90% é reciclável, como plástico, latas de alumínio e vidro, que serão encaminhados a cooperativas para o tratamento adequado. A iniciativa também ofereceu programação artística e cultural aos veranistas nos três balneários paraenses.

A ação contou com o apoio do programa E+ Reciclagem, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, que pesou o material e revestirá o total arrecadado em bônus de energia para as associações parceiras do Onda Equatorial.

A praia do Atalaia, em Salinas, foi a campeã em quantidade de resíduos. No sábado, 13, e no domingo, 14, o projeto recolheu 813,09 kg do local. Em seguida ficou o Chapéu Virado, em Mosqueiro, com 194,8 kg, e a praia do Amor, em Outeiro com 138,9 kg.

De acordo com Pricila Hinvaitt, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, a ação seguirá durante todos os finais de semana de julho nas praias das três locais. Ela destaca a importância da inciativa para a sustentabilidade.

“A Responsabilidade Social é um pilar importante para a Equatorial. Por isso, sempre buscamos realizar projetos que tenham ações voltadas ao social e ao cuidado com o meio ambiente. Já podemos dizer que pela quantidade do que foi recolhido nesse segundo final de semana, o Ondas Equatorial já é um sucesso. Seguiremos trabalhando para proporcionar um verão ainda mais sustentável a todos até o final do mês”, conclui Pricila.

O projeto Onda Equatorial conta com duas iniciativas: “Um Palco para Todos os Sons” com programação musical na praia e a “Onda”, um trabalho de limpeza dos balneários para retirar lixo e material reciclável. A ação tem o patrocínio da Equatorial Pará através da Lei Semear.