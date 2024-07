Retorno do segundo fim de semana de julho é intenso na BR-316

O segundo final de semana de julho trouxe um fluxo intenso de veículos na BR-316. Com o retorno das famílias que aproveitam o período de férias escolares nas praias e balneários do Pará, a rodovia registrou congestionamentos significativos, especialmente nos trechos próximos à capital Belém. Segundo informaram agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), não houve ocorrências de acidentes.

Conforme as informações divulgadas para a reportagem, pela manhã, por volta das 11h, no quilômetro 17, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), o fluxo de veículos já era intenso, com cerca de 40 carros por minuto. À tarde, aumentou para 55 veículos por minuto. O retorno segue intenso no final da tarde.