Projeto habitacional do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar constrói moradia aos PMs

O Fundo de Assistência Social da Polícia Militar (FAS/Ceso) busca há 55 anos garantir a segurança dos agentes e de familiares, amparar e auxiliá-lo em todos os momentos. Pensando no bem estar dos contribuintes, o fundo construirá a partir deste ano residenciais nos municípios Belém, Ananindeua, Marabá e Santarém para os policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros.

Para que os agentes consigam adquirir um imóvel em um dos conjuntos habitacionais, foi concedido pelo Governo do Estado um valor de subsídio que pode chegar até R$ 10 mil, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, no Projeto de Lei 240/2020, que cria o Projeto Habitacional da Segurança Pública do Estado do Pará.

O financiamento poderá ser feito pelo Banco do Estado do Pará (Banpará) e exigirá os documentos necessários para análise de crédito, como comprovante de renda, de residência, certidão de nascimento, identidade, entre outros.

Além disso, o FAS\Ceso tem buscado, aliado às prefeituras dos municípios, isenção de taxas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para que os policiais consigam o imóvel por um preço acessível.

De acordo com o Coronel Moisés Costa, diretor do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar (FAS/Ceso), executar o projeto de moradia é assegurar que os policiais militares vão sair para trabalhar e terão a segurança que os seus familiares estão protegidos.

“Uma instituição como essa é importante justamente para gerar uma retaguarda. O policial que tem o objetivo de garantir a segurança e a vida da liberdade das pessoas também terá a sua [segurança] garantida a tanto na área social, psicologia, social e saúde”, afirma.

Em Santarém, o Condomínio Residencial Boulevard Tapajós, com 272 unidades habitacionais, foi lançado em dezembro de 2020. Este ano, o Boulevard Tocantins, em Marabá, o Boulevard Bolonha, em Belém e Boulevard Maguari, em Ananindeua, terão as suas obras iniciadas e serão entregues em 18 a 24 meses.

“Sozinho o Fundo não consegue [realizar o projeto]. A parceria ‘FasPM’, Polícia Militar, Banpará, Governo, de tal forma que consegue-se oferecer um produto de qualidade muito boa com um preço diferenciado do mercado”, reafirma o Coronel Moisés.

O projeto de habitação é apenas uma das vantagens oferecidas pela Associação aos contribuintes. Os PMs também têm direitos e serviços, como o financiamento dos armamentos, farmácia, o uniforme, doação de órtese e próteses e assistência social.