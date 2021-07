Projeto Carroceiro atenderá 65 equinos usados em charretes na ilha de Algodoal

O Projeto Carroceiro — trabalho conjunto da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) com a Associação dos Charreteiros — vai levar atendimento veterinário para cerca de 65 equinos utilizados em charretes na ilha de Algodoal, nordeste paraense. A iniciativa ocorre no próximo domingo (03), de 8h às 18h, próximo à área de desembarque de passageiros, em um galpão construído para o descanso dos animais.

Apesar de receber um grande número de turistas durante todo o ano, a ilha de Algodoal é uma área de proteção ambiental. Lá, os carros são proibidos de circular e por isso o deslocamento é feito a pé, de bicicleta ou através de charretes. O transporte por tração animal é cultural na região, assim como em Cotijuba. Mesmo com a pandemia, o grande movimento turístico no período de veraneio ainda é esperado na ilha.

“A ação é pré-veraneio, com a intenção de fazer um check-up nos animais da ilha, verificar quais os que estão precisando de atendimento médico urgente e certificar aqueles que poderão ser utilizados no trabalho agora no veraneio”, explica o professor Djacy Barbosa, coordenador do Projeto Carroceiro.

Além de prestar atendimento aos animais, a equipe formada por 13 pessoas - entre técnicos, alunos e médicos veterinários - irá orientar os charreteiros sobre o manejo e cuidados com os animais. O projeto já realiza ações na ilha há 10 anos. O professor Djacy afirma que os resultados têm sido positivos.

“A situação dos animais atualmente é relativamente boa, pois fazemos um trabalho intensivo e coletivo. Porém, no período de veraneio, existem situações comuns, como excesso de tempo de serviço e de peso nas charretes, déficit alimentar e alguns acidentes de trabalho”, conclui o coordenador do projeto.

O Projeto Carroceiro existe desde 2003 e tem como objetivo evitar maus-tratos dos animais, conscientizar os carroceiros e prestar atendimento para reabilitação clínica e cirúrgica. As ações itinerantes do Projeto Carroceiro já passaram também por Barcarena, Dom Eliseu, Maracanã, Igarapé-Açu, Capanema, Cotijuba, Vigia e em alguns bairros de Belém. Atualmente, além do atendimento clínico, o projeto também oferece exames de diagnóstico por imagem e o serviço odontológico gratuito aos animais que chegam até a sede do projeto na capital.