Projeto arquitetônico do Centro Especializado em Reabilitação é apresentado em Castanhal

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 23, em Castanhal, nordeste do Pará, a apresentação do projeto arquitetônico do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV). A cerimônia foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e fez parte da programação da 1ª Semana Municipal de Conscientização da Síndrome de Down.

VEJA MAIS

O CER IV é um programa do governo federal de reabilitação das quatro deficiências - auditiva, visual, motora e intelectual - que contempla o autismo e a síndrome de Down. O Centro irá atender além de Castanhal, os outros municípios da região nordeste do Pará. O projeto foi orçado em mais de 7 milhões de reais, como explica Rione Heringer, Secretária Municipal de Planejamento.

“O CER IV é um grande avanço para o município. É um programa do Governo Federal e que fomos contemplados e habilitados para poder ter um serviço do porte dele em nosso município. Será construído em uma área ao lado da Semas. O recurso por parte do Ministério da Saúde será de R$ 5,7 milhões e a prefeitura entrou com R$ 2,2 milhões de contrapartida para que o nosso projeto pudesse ser ampliado porque ele oferecerá mais serviços do que o projeto inicial proposto pelo Mistério da Saúde”, explicou a gestora.

O processo de licitação já foi publicado no diário oficial e a obra terá um prazo de 12 meses para ser concluído. “A licitação já está publicada e a escolha da empresa responsável pela obra acontecerá dia 18 de abril e nossa expectativa é de que 15 dias após essa data já tenhamos finalizado o processo para darmos a ordem de serviço de início de obra. Levará um ano para ficar pronta e será toda gerenciada pela Secretaria Municipal de Planejamento”, disse a secretária Rione Heringer.

O projeto foi comemorado por todos os pais de pessoas com deficiência e entidades que lutam pelos diretos e inclusão dos deficientes na sociedade. “Castanhal já está dando um passo enorme porque a Associação de Mãos Dadas Cromossomos 21 vem lutando e muito desde 2018 e nós temos atas e fotos de reuniões com autoridades e o anúncio do CER 4 vai ser um dos momentos mais especiais desta semana que está apenas começando e muitas e muitas semanas virão pela frente”, disse Luiz Gonzaga Araújo, presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e diretor-geral da Associação de Mãos Dadas Cromossomos 21.

Pessoas com deficiência em Castanhal

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2020, cerca de 24% da população de Castanhal tem algum tipo de deficiência visual, auditiva, intelectual ou física.