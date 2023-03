Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação em Belém abre processo seletivo para vagas inclusivas

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, abriu um processo seletivo para preencher vagas de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, terapeuta ABA e auxiliar em tecnologia da informação, incluindo vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs). As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de março, enviando o currículo para o e-mail: ciir-bancodetalentos@indsh.org.br.

Os candidatos selecionados serão chamados para realizar provas e entrevistas, após a triagem realizada pelo setor de recursos humanos da instituição. Para as vagas em nível superior, é necessário ter graduação e registro ativo no conselho regional correspondente à área.

Para a vaga de terapeuta ABA, é necessário ter graduação em fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional ou pedagogia, com especialização em Análise Aplicada do Comportamento (ABA) e/ou TEA, sendo a pós-graduação desejável para especialidades em psicologia e fonoaudiologia.

Para a vaga de auxiliar em TI, é preciso ter ensino superior completo ou estar cursando análise e desenvolvimento de sistemas, com conhecimento em configuração Linux, Windows e pacote Office, além de domínio básico em SQL e redes de computadores.

As vagas destinadas a PCDs são para diversas áreas, e os candidatos devem ter ensino médio completo, laudo médico atualizado e residir em Belém ou região metropolitana, com disponibilidade para início imediato.

O que é o CIIR?

O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação é uma referência no atendimento a PCDs visual, física, auditiva e intelectual em Belém. O pedido para atendimento pode ser encaminhado pelas Unidades de Saúde, acolhido pela Central de Regulação de cada município e analisado pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 4042-2157 / 58 / 59.