Programa Trata Bem Barcarena será lançado nesta quarta-feira (3) com metas para COP 30

Com o objetivo de ser a primeira cidade do Pará a universalizar água tratada e coleta e tratamento de esgoto até a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, a prefeitura de Barcarena, lança, em parceria com a concessionária responsável pelos serviços na cidade, o programa Trata Bem Barcarena, que deve intensificar os investimentos e acelerar as obras de melhorias em saneamento básico para garantir a universalização dos serviços no município até 2025. O lançamento do programa Trata Bem Barcarena será na próxima quarta-feira (3), a partir das 9h.

Para a cidade ter o fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto universalizados são necessárias frentes de obras que incluem a extensão de redes de água e esgoto, implantação de novos poços profundos, criação de elevatórias e novas Estações de Tratamento, tudo a ser feito em tempo recorde de um ano e meio. Essas ações de impacto irão transformar a vida das mais de 120 mil pessoas que residem em Barcarena.

Com os investimentos, o acesso à água potável chegará a 99% e esgotamento sanitário, 90%, até 2025, ano em que o Estado sediará COP-30, alcançando as metas estabelecidas pelo Novo Marco do Saneamento.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Nova Tamandaré: canal vai virar parque moderno com terminal hidroviário]]

Serão implantados mais de 100 quilômetros de novas redes de água tratada e ampliação das Estações de Captação e Tratamento de Água. No esgoto, serão mais de 260 quilômetros de novas tubulações implantadas, além da construção de seis novas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE´s) e 33 estações elevatórias.

O lançamento do programa Trata Bem Barcarena será na próxima quarta-feira (3), a partir das 9h, com a presença de diretores da Águas de São Francisco, prefeito de Barcarena, representante do Instituto Trata Brasil, autoridades do município e do Estado do Pará, entidades civis e comunidade.

Serviço:

Abertura: 03/07/2024, 9h

Encerramento: 03/07/2024, 12h

Local: Auditório da Escola Municipal Checralla Salim Kayath

Endereço: Tv. Zacarias Pinto Vieira – bairro Novo, Barcarena