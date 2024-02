Programa de renegociação de dívidas da Cosanpa encerra nesta quinta-feira, 29

A campanha “Conta com a Cosanpa”, promovida pela Companhia de Saneamento do Pará(Cosanpa), vai até a próxima quinta-feira(29). O programa permite que usuários em débito com a Companhia possam ter a oportunidade de quitar seus débitos com descontos

Organizada pela Diretoria de Mercado da Companhia, a campanha chegou a ser prorrogada devido a alta procura dos usuários. “Nós trabalhamos nesta campanha por quase 3 meses. Muitos usuários aproveitaram as facilidades e estão em dia com a Companhia. É importante reforçar que não haverá nova prorrogação, são os últimos dias para negociar os débitos aproveitando os descontos”, reforçou Robson Querino, responsável pela Campanha de negociação.

De acordo com a Cosanpa, até o momento o programa já viabilizou a negociação de cerca de R$ 7 milhões em dívidas, proporcionando benefícios como isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Os descontos podem chegar a 90% do valor real, mais 40% se o pagamento for à vista, além da opção de parcelamento em até 12 vezes.

VEJA MAIS:

Usuários interessados em regularizar pendências junto à Cosanpa podem realizar negociações em qualquer loja de atendimento, abrangendo os 52 municípios atendidos pela Companhia ou utilizar os canais online:

Call center: 0800 0195 195

WhatsApp: 91 3122-7194

Chat online: https://www.cosanpa.pa.gov.br

Para as negociações presenciais, é necessário apresentar documento com foto, CPF e uma conta de água. Dúvidas relacionadas às pendências podem ser esclarecidas no site da Cosanpa, acessando o link e clicando em “2ª via de Conta”.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)