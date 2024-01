Programa de negociação de dívidas da Cosanpa é prorrogado até 29 de fevereiro

Foi prorrogado para 29 de fevereiro o encerramento da campanha “Conta com a Cosanpa”, que oferece a possibilidade de negociação para dívidas para clientes que ainda não conseguiram quitar suas dívidas com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). O objetivo da iniciativa é evitar cortes dos serviços de abastecimento.

Os beneficiados poderão alcançar até 90% de desconto, isenção de taxas de juros, multas e correção monetária, com acréscimo de 40% para os que optarem pelo pagamento a vista.

“Considerando a grande procura dos nossos clientes nas nossas lojas de atendimento, a Diretoria de Mercado da Cosanpa decidiu prorrogar a campanha 'Conta com a Cosanpa', ou seja, estamos dando mais uma oportunidade dos nossos clientes equacionarem as suas dívidas junto à companhia", destacou o responsável pelo programa, Robson Querino.

Como conseguir o serviço?

Os interessados em aderir à campanha e regularizar suas pendências junto à Cosanpa podem realizar a negociação em qualquer loja de atendimento, nos 52 municípios atendidos pela companhia ou pelos canais online: Call center: 0800 0195 195, WhatsApp: (91) 3122-7194, Chat online: www.cosanpa.pa.gov.br. Para isso, é necessário apresentar documento com foto, CPF e uma conta de água.