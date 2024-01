Programa que negocia dívidas da Cosanpa termina na quarta-feira (10)

O programa de negociação de dívidas, 'Conta com a Cosanpa', da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) encerra nesta quarta-feira, 10. A iniciativa dá a oportunidade para o consumidor conseguir descontos de até 90% na dívida, além de isenção de taxas de juros, multas e correção monetária. Quem optar por pagar à vista também ganha 40% de desconto. A negociação é uma forma de evitar cortes do serviço de abastecimento de água pela Companhia.

Até o momento, o programa já negociou cerca de R$ 3 milhões em dívidas de seus usuários, informa a Consanpa. Segundo o coordenador da campanha, Robson Querino, esta é a campanha com os maiores descontos já oferecidos pela Companhia. "É uma oportunidade única para que os clientes possam negociar a dívida e ficarem adimplentes com a Companhia", explicou.

Os interessados em aderir à campanha e regularizar suas pendências podem realizar a negociação em qualquer loja de atendimento, nos 52 municípios atendidos pela Companhia ou pelos canais online:

Call center: 0800 0195 195

WhatsApp: (91) 3122-7194

Chat online: www.cosanpa.pa.gov.br

Para participar, é necessário apresentar documento com foto, CPF e uma conta de água.

Dúvidas sobre pendências podem ser esclarecidas no site da Cosanpa, no link "2ª via de Conta".