Programa de gigantes dos cosméticos recupera 58 toneladas de resíduos para reciclagem no Pará

Em menos de um ano de operação, o programa Bevenides Recicla, criado pela Natura em parceria com a Prefeitura de Benevides (PA), a cooperativa ReciclaBen e a ONG Espaço Urbano, conseguiu reciclar 58,3 toneladas de resíduos sólidos, o que evitou a emissão de cerca de 98,7 toneladas de carbono. O programa, lançado em janeiro deste ano, busca conscientizar a população do município sobre o descarte correto de resíduos, estruturar a coleta seletiva na cidade e apoiar a capacitação de catadores e cooperativas para promover a economia circular e a geração de renda. Entre abril e outubro, cerca de 12 toneladas de resíduos pós-consumo foram destinados à cooperativa participante do programa.

Atualmente, 41 entidades de Benevides estão engajadas no Benevides Recicla, incluindo secretarias municipais, organizações não-governamentais, instituições privadas, escolas públicas e diversas unidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social (SEMTEPS). No total, mais de 12 mil pessoas já foram impactadas pelo programa – o equivalente a 20% da população local –, com a meta de alcançar 50% até o próximo ano.

Para estimular a adesão da comunidade, o Benevides Recicla, inspirado na metodologia do programa Recicla Cidade, da ONG Espaço Urbano, utiliza campanhas de conscientização e metodologias de gamificação que incentivam práticas sustentáveis por meio de atividades lúdicas e recompensadoras. Um exemplo é o sistema de “Moedas Humanitárias”, que permite a troca de materiais recicláveis por itens como alimentos, roupas e produtos de higiene, além de acesso a atividades culturais, esportivas e de turismo nos chamados Espaços Eco Troca.

Ao longo de 2024, 21 ecopontos foram ativados no município, incluindo secretarias municipais, centros comunitários e escolas públicas. Para Roseli Barbosa, gestora de projetos da ONG Espaço Urbano, a Moeda Humanitária gera uma mudança na percepção da população em relação aos materiais recicláveis, que passam a ser valorizados.

“A gamificação incentiva a coleta seletiva e a correta destinação dos resíduos. Todo esse movimento contribui também para a diminuição da poluição, do impacto ambiental, e principalmente para a mitigação das mudanças climáticas, neste momento tão crucial que estamos vivendo no Brasil”, afirma.

Outros exemplos são o Recicla Game, que estimula a coleta seletiva com premiações de entidades parceiras do projeto, a campanha “Seu Reciclável Vale Prêmios”, em que a população pode concorrer a prêmios ao direcionar resíduos recicláveis de maneira correta, e o Ingresso Solidário, que oferece entrada em eventos em troca de doação de recicláveis para organizações parceiras. Ao todo, já foram colocadas em prática 54 iniciativas de gamificação na cidade.

“Estamos muito felizes com os resultados e com o imenso engajamento da cidade inteira. O grande diferencial do Recicla Benevides é a construção de uma cadeia ética, sustentável e rastreável, que promove a inclusão produtiva e o trabalho digno para os catadores e, para isso, a união de diversos atores sociais é fundamental”, explica Sergio Talocchi, gerente de Cadeias Sustentáveis da Natura.

O executivo destaca que a metodologia de mobilização, que inclui voluntários, influenciadores, escolas e órgãos públicos, foi chave para a realização de diversas iniciativas exitosas ao longo do ano, como as da escola estadual Dr. Otávio Meira, que arrecadou mais de 100 mil embalagens, e a do Centro Comunitário Edivaldo Ferreira da Silva, que, em apenas um dia de mobilização de entrega voluntária, coletou mais de 300 kg de embalagens plásticas. Segundo Talocchi, a Natura também desempenha um papel fundamental ao doar resíduos do Ecoparque, seu complexo industrial sustentável localizado desde 2014 no município. Em 2024, arrecadou mais de 46 toneladas de papelão, encaminhadas à cooperativa parceira. Além disso, a companhia investe em infraestrutura e na capacitação técnica de cooperativas para garantir a rastreabilidade e certificação dos insumos recicláveis.

“O Benevides Recicla reforça nosso compromisso de longo prazo com a circularidade e a economia regenerativa e a intensa participação popular nesse programa demonstra que educação, ferramentas práticas e incentivos são fundamentais para conectar a sustentabilidade ao dia a dia das pessoas”, afirma Ana Costa, vice-presidente de

Sustentabilidade, Jurídico e Reputação Corporativa da Natura

“O programa Benevides Recicla tem sido uma verdadeira transformação para o nosso município. Além de consolidar o sentimento de pertencimento dos cidadãos, ele desperta o orgulho de contribuir com a limpeza da cidade e a preservação do meio ambiente. A gamificação é importante, mas a maior recompensa é a mudança de atitude ambiental, que beneficia as atuais e futuras gerações”, afirma Luziane Solon, prefeita de Benevides. “Já percebemos resultados positivos na coleta seletiva, com a redução do descarte irregular de garrafas, latinhas e outros resíduos nas ruas. A população abraçou o Benevides Recicla, mostrando que nossa cidade é, de fato, um modelo em tecnologia socioambiental e compromisso com a sustentabilidade”, finaliza.

Compromisso com a circularidade

Desde 1983, a Natura é pioneira em ações de circularidade no Brasil, sendo a primeira empresa de cosméticos a adotar refis no portfólio, o que evita a geração de mais de 2 mil toneladas de resíduos por ano. Além do Recicla Benevides, a Natura mantém programas como o Natura Elos, voltado para a melhoria da infraestrutura de cooperativas de catadores, e o Recicle com a Natura, presente em mais de 680 lojas e franquias no Brasil.

Carbono neutro desde 2007, a empresa lançou em 2024 seu novo Plano de Transição Climática, que prevê, zerar as emissões nos escopos 1 e 2 e alcançar uma redução de 42% no escopo 3 até 2030, alcançando o net zero em todos os escopos até 2050. Além disso, a Natura tem o compromisso público de tornar todas as embalagens 100% reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2030 – atualmente, 86,2% do portfólio já atende a esse requisito.

