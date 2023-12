Programa de desenvolvimento de empreendedorismo jovem sustentável no sudeste do Pará recebe Prêmio

Nesta semana, o programa Inova Up conquistou o Prêmio Ser Humano, da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará, na categoria ESG. Em cerimônia realizada no Senai, em Belém, a iniciativa de fomento de startups e negócios sustentáveis foi reconhecida por impactar positivamente o meio ambiente e a sociedade. O prêmio foi recebido por Guilherme Oliveira, diretor científico do Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS).

Segundo o presidente da ABRH-Pa, Junior Lopes, além de reconhecer as melhores práticas ligadas à gestão de pessoas, o Prêmio Ser Humano também é uma forma de mostrar para a sociedade, na categoria ESG, a atuação das empresas em prol das comunidades.

“Promover o reconhecimento de um case tão interessante como o da Fundação Vale é uma demonstração clara para qualquer empresa, seja ela de pequeno ou grande porte, que atuar com responsabilidade em relação ao Social, ao Meio Ambiente e a Governança é o direcionamento que nós temos hoje no mundo dos negócios. Ao mesmo tempo que reconhece, o Prêmio Ser Humano também é a percepção de que a empresa está preocupada em implementar ações de transformação social para a população paraense”, disse.



Implementada em parceria com o Centro de Empreendedorismo da Amazônia com investimentos complementares da Wheaton Precious Metal, a iniciativa da Fundação Vale nasceu em 2020, despertando o interesse de jovens de Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás em torno do empreendedorismo que proteja e valorize a natureza, gerando capacitação e apoio a criação de nove novas empresas, sendo três em cada cidade.

Os empreendimentos receberam apoio nas áreas de marketing, vendas, produção, gestão, jurídico e contabilidade, tiveram acompanhamento técnico e capital semente para crescerem de forma acelerada.



Marcus Finco, gerente da Fundação Vale, diz que fomentar a inovação e ampliar possibilidades de trabalho e renda é essencial para o desenvolvimento social e ambiental dos municípios. “O Inova Up tem o intuito de valorizar o potencial empreendedor dos jovens do Sudeste do Pará e incentivar a geração de renda e prosperidade para a região de forma sustentável”, comentou.

Entre os negócios criados e impulsionados pelo projeto estão a fabricação e comercialização de pimenta-do-reino, joias feitas a partir de sementes, sorvetes e biscoitos veganos preparados com leite de castanha, plantas ornamentais, chocolate e até tratamento de resíduos orgânicos.



Conheça as empresas criadas e impulsionadas pelo Inova Up

Parauapebas

Kupu: Produção e comercialização de sorvetes veganos e sem lactose, para uma alimentação mais saudável e sem crueldade animal.

Dinam - Diamante Negro da Amazônia: Empresa pioneira em produção sustentável e processamento de pimenta-do-reino no município de Parauapebas e na região de Carajás.

Alosix: Plataforma de cálculos agronômicos e interpretação de análise de solo com preços acessíveis e disponível a nível nacional.



Marabá

Rede Viva biofertilizantes: Serviço de coleta, disposição e tratamento dos resíduos sólidos orgânicos (alimentos) gerados por estabelecimentos comerciais e produção de composto orgânico para as atividades de jardinagem e agricultura local.

Treinamentus: Plataforma de ensino do tipo marketplace com foco na produção de conteúdo voltado para o ensino superior. A plataforma proporciona aos estudantes graduandos, pós-graduandos e professores ambiente de troca de conhecimento e network profissional.

Na Flora – Flores da Amazônia: Produção e comercialização de plantas ornamentais da Amazônia, vasos e acessórios reaproveitados e reciclados.



Canaã dos Carajás

Eco Canaã Biojoias: Produção de biojóias e peças de artesanato que trazem toda a cultura e a diversidade de Canaã dos Carajás e da região sudeste do Pará.

Flor de Castanheira: Extração de leite vegetal de castanha-do-pará e do coco babaçu, além da produção de biscoitos veganos, não contendo nenhum traço de proteína animal.

Cacau Carajás: Produção e beneficiamento de Cacau aliados o Desenvolvimento da cultura cacaueira de qualidade para fornecimento de amêndoas para produção de chocolate fino

