Programa de capacitação gratuita para empreendedores está com inscrições abertas até domingo

Estão abertas até o próximo domingo (3), as inscrições do Programa Empreende Amazônia, que busca promover a capacitação de até 50 empresas com atuação na região amazônica e que apresentem modelos de negócios alinhados com a temática da sustentabilidade. Com o apoio do Fundo Vale, a iniciativa tem o objetivo de contribuir com o fomento da bioeconomia e a preservação da floresta amazônica, apoiando empreendedores que queiram impulsionar seus negócios. Veja quais os cursos e inscreva-se aqui

O programa de incubação oferecerá gratuitamente mentorias com especialistas renomados no mercado, seminários técnicos, atualizações sobre ferramentas essenciais de negócios e acesso a uma comunidade dedicada e comprometida em causar impacto positivo na Amazônia.

Durante a formação, os selecionados irão aprender a construir proposta de valor, traçar mapas de concorrência e de parceiros estratégicos, além de definir planos de impacto e de crescimento para o negócio, dentre outras atividades.

Inscrições

“Ser parceiro de uma iniciativa como o Programa Empreende Amazônia, que pode fomentar negócios de impacto socioambiental positivo com grande potencial para a bioeconomia e para a proteção e manutenção da floresta em pé, é fundamental e faz parte do nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, justa e inclusiva.”, declarou o diretor executivo do Fundo Vale, Gustavo Luz.

O Empreende Amazônia é realizado pela organização Bridge for Billions e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), tendo ainda como parceiros as organizações Partnerships For Forests (P4F); Fundação CERTI, Centro Universitário do Pará (CESUPA) e Jornada Amazônia.