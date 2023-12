Vale amplia representatividade de mulheres e presença de negros em cargos de liderança

A empresa Vale está trabalhando para dobrar a presença de mulheres em sua força de trabalho e aumentar a representatividade negra em cargos de liderança. “A diversidade aprimora nossa capacidade de trazer novas soluções para o negócio, gera maior engajamento e contribui para sermos uma empresa mais segura. A pluralidade também amplia a capacidade de inovar e, em um ambiente inclusivo, gera segurança psicológica, algo central para a prevenir riscos", declarou Fernanda Castanheira, gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa, durante o XVIII Congresso de Gente e Gestão, que aconteceu nos dias 1º e 2 de dezembro em Belém. "Estamos avançando nessa jornada com intencionalidade e com clareza, por parte da liderança, sobre a importância desse tema na construção de uma empresa cada vez mais sustentável”, continuou.

Resultados

Neste ano, a representatividade de mulheres na empresa chegou a 24%, quase sete mil mulheres a mais desde que a meta de dobrar a presença feminina foi estabelecida, em 2019, quando a representatividade era de quase 13%. A meta estabelecida naquele ano deve ser cumprida até 2026.

Além disso, em 2021, depois de diagnosticar por meio de um censo que 29% das posições de liderança da empresa (coordenadores e acima) eram ocupadas por profissionais negros, a mineradora também anunciou a meta de aumentar essa representatividade para 40% até 2026 no Brasil. Atualmente, o percentual já está 35%, mas se levar em conta posições de supervisor e acima, hoje a representatividade de negros em cargos de liderança alcança 44%.

Os números mostram ainda que metade das promoções internas e das admissões para cargos de liderança a partir de coordenador na Vale são de profissionais negros. Acompanhando o movimento nacional, somente no Pará, em um ano, mais da metade das promoções ocorridas para cargos de gestão na Vale no estado foram de empregados autodeclarados negros (55%).

Programas

Segundo a Vale, a empresa tem buscado, cada vez mais, garantir práticas, políticas e processos inclusivos. Todos os programas de porta de entrada e recrutamentos, que contam um time de recrutamento letrado e treinado, em geral, levam em conta diferentes dimensões de diversidade. Assim, a Vale busca selecionar e impulsionar a carreira de profissionais diversos em termos de gênero, raça, orientação sexual, região de origem e de profissionais com deficiência.

O Programa de Trainee 2024, por exemplo, abriu 30 vagas, todas elas em operações no Pará e no Maranhão, tendo como objetivo valorizar recém-formados dos dois estados, oferecendo desenvolvimento técnico e de habilidades de liderança para esses talentos. O programa tem focado em atrair mulheres e contribuir para despertar o interesse delas em se tornar líderes operacionais e corporativas. No ano passado, 70% dos participantes eram mulheres. Dos candidatos aprovados, 49% foram da região Norte e Nordeste, sendo 17% da região Norte, um crescimento de 42% se comparado ao ano anterior.

No Pará houve um salto de 5 finalistas no processo seletivo de 2020 para 36 em 2023, com uma representatividade de 69% de mulheres.



“Conhecer a operação de Carajás é uma oportunidade única, um desafio e uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. As pessoas são muito diversas em termos de história, de pensamento, de formação e isso contribui muito para o nosso crescimento”, relata a geóloga Aline Sales, que entrou na Vale como trainee em 2022 e hoje vive em Parauapebas, onde trabalha Gerência de Emergência.

As iniciativas da empresa também buscam promover o desenvolvimento profissional de seus empregados; o protagonismo e o crescimento profissional de grupos minorizado; e uma experiência de trabalho equânime às pessoas com deficiência, combatendo o capacitismo que limita oportunidades de crescimento e carreira desses profissionais. A Vale investe ainda em uma estrutura de trabalho inclusiva e acessível para empregados com deficiência que compõem a força de trabalho.

Elevar a conscientização na temática LGBTI+ e reforçar o respeito à orientação sexual e identidade de gênero também têm sido esforços importantes. Campanhas internas e externas, por exemplo, visam ampliar o conhecimento e conscientização de todos sobre o tema LGBTI+ nos últimos anos.

Em 2021, a empresa passou a oferecer em seu plano de saúde a cobertura da hormonioterapia para transição de gênero e, no ano passado, as cirurgias do processo transexualizador para os empregados e dependentes trans da empresa no Brasil. Em junho deste ano, a Vale aderiu ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, movimento pelo respeito e promoção dos direitos humanos LGBTI+, reforçando seu posicionamento.

