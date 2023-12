Parcerias impulsionam alcance do Liberal Amazon, projeto premiado pela Aberj

Ampliar o olhar sobre a Amazônia por meio de conteúdos jornalísticos é o principal objetivo do projeto Liberal Amazon, recentemente premiado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) como Mídia do Ano na categoria Mídia Regional. A conquista veio em momento oportuno e se tornou parte das celebrações pelo aniversário de 77 anos do Jornal O Liberal, onde o projeto bilíngue é publicado aos domingos, desde 2021.

O anúncio da premiação foi feito no site do Prêmio Aberje e a cerimônia de entrega dos prêmios aos vencedores será no dia 11 de dezembro, a partir das 19h, no Patio Welocci, em São Paulo.

Para o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, o projeto, ao lançar luzes sobre “uma Amazônia muitas vezes negligenciada”, destaca não apenas o desenvolvimento da região, não somente ao que que condiz apenas ao debate sobre a preservação de rios, fauna e flora, mas pautando “uma Amazônia que não estava sendo devidamente evidenciada, principalmente no campo da ciência e grandes investimentos”.

“Este projeto revela uma realidade amazônica vibrante, dinâmica e pulsante, afirmando que a região é feita de gente, não apenas de floresta. Ao dar voz às comunidades locais, sejam as tradicionais, ou a acadêmica, e às histórias muitas vezes esquecidas, o Liberal Amazon não apenas informa, mas desafia estereótipos, proporcionando uma compreensão mais profunda da riqueza e diversidade dessa região singular e importante para o planeta", declara.

Em conteúdo multimídia, para múltiplas plataformas, o Liberal Amazon é publicado na versão impressa, mas também está nas plataformas digitais, com site próprio abastecido de matérias jornalísticas, galeria de imagens com fotos e vídeos, e podcasts semanais, entre outros formatos.

Parceiros acreditam na proposta e conseguem retorno

O projeto não teria o mesmo sucesso sem o apoio de grandes empresas que atuam no Pará. Como a parceria com o Grupo BBF (Brasil BioFuels), o atual patrocinador. De acordo com o CEO da empresa, Milton Steagall, é motivo de grande orgulho patrocinar o projeto Liberal Amazon, “que potencializa as práticas sustentáveis e de desenvolvimento da Amazônia, 100% alinhado ao propósito da nossa empresa”. O representante diz que é de “fundamental importância” divulgar ao mundo todas as possibilidades disponíveis para geração de emprego, desenvolvimento socioeconômico e preservação da floresta amazônica.

“Sempre reforço que onde existe desenvolvimento e renda, existe também a proteção da floresta. O Liberal Amazon e seu pilar de conteúdo divulgam constantemente as iniciativas que estão fazendo a diferença na Amazônia e, juntos, vamos contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos cerca de 30 milhões de amazônidas. Parabéns ao Grupo Liberal por este importante prêmio e reconhecimento da Aberje. Vida longa ao Liberal Amazon”, comemora.

Iniciativa se alinha ao compromisso da Vale com a sustentabilidade

Outra parceria que se deu ao longo do projeto foi com a Vale, a primeira investidora. A gerente de Comunicação Território Norte, Elis Ramos, aponta que a iniciativa se alinha ao compromisso da empresa com a sustentabilidade e com o desenvolvimento das comunidades nos territórios onde atua, porque agir com responsabilidade ambiental faz parte do dia a dia e do propósito da Vale, diz.

“Entendemos que é cada vez mais importante ter espaços qualificados nos quais a Amazônia possa mostrar seu potencial para o mundo e debater, com seriedade, os desafios e soluções para as questões ligadas à sustentabilidade. Destacar as iniciativas e práticas que proponham disseminação do conhecimento, de mudanças e impactos positivos para a sociedade é fundamental para seguirmos, coletivamente, como agentes de transformação com um papel ativo na proteção e preservação desse bioma tão importante para o planeta”, pontua.

Basa: compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal

Já a gerente da Central de Marketing e Comunicação do Banco da Amazônia (Basa), outro importante impulsionador do projeto, Ruth Lima, diz que a parceria reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Como a Vale, o Basa também já foi parceiro do projeto. “Ao apoiar uma fonte de informação que promove a pluralidade de ideias, amplia o debate sobre os desafios e soluções da região, o Banco fortalece sua atuação como agente de fomento aos setores produtivos, crédito para os empreendedores de diversos portes dos setores rurais e urbanos e investimentos em infraestrutura”, destaca.

Além disso, ao apoiar o jornalismo profissional, o Banco da Amazônia contribui para a conscientização sobre as questões socioambientais e econômicas da Amazônia, segundo Ruth, e a colaboração pode “enriquecer a compreensão pública sobre a região, destacando não apenas seus desafios, mas também suas potencialidades, cultura, biodiversidade e os esforços em prol do desenvolvimento sustentável”.

O reconhecimento do trabalho conjunto, na visão da gerente, destaca a eficácia e relevância da parceria entre o Banco da Amazônia e o Liberal Amazon. Ela ressalta que o prêmio conferido pela Aberje valida a excelência na comunicação e destaca a importância do projeto em disseminar informações sobre a Amazônia. O Liberal Amazon ainda conta com a parceria da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Equipe do Grupo Liberal: comunicação estratégica

Quem também dedica tempo e trabalho para o sucesso do projeto é a equipe de comercial e marketing do Grupo Liberal. Para a diretora de Mercado, Aline Viana, o reconhecimento e a premiação do Liberal Amazon deixa os colaboradores “muito felizes”. “É uma plataforma de comunicação muito estratégica para o Grupo Liberal e para o mercado. A Amazônia a partir dos amazônidas. E ficamos também muito felizes em termos parceiros tão estratégicos ao nosso lado, acreditando e impulsionando o projeto. Agradecemos à BBF, à Vale e ao Basa por estarem conosco nessa jornada”, enfatiza.

Já o gerente de Marketing e Projetos do Grupo, Aurélio Oliveira, reforça que o Liberal Amazon é um projeto focado em multiplicar e repercutir o conhecimento sobre a Amazônia para a comunidade internacional. O conteúdo, segundo ele, é relevante e diverso e vai além dos estereótipos sobre a região, se posicionando no local de fala de um verdadeiro amazônida.

“Estrategicamente, também investimos em mídia digital para impactar o máximo de pessoas dentro e fora do Brasil. Um movimento que amplia os horizontes do projeto para o mundo e atrai importantes parceiros do mercado”, detalha. Na avaliação de Aurélio, receber uma premiação dessa relevância celebra e reconhece a necessidade de se continuar a produzir conteúdo analítico, claro, imparcial e crítico sobre a Amazônia brasileira, feito sob a ótica de quem vive a realidade da floresta.