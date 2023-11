O Liberal 77 anos: ‘Liberal Amazon’ evidencia com qualidade e profundidade temas amazônicos

O Grupo Liberal exerce jornalismo responsável e de credibilidade há 77 anos na Amazônia brasileira. Visando um de seus principais valores, a pluralidade de ideias e a abertura de amplo espaço para o debate, sempre pautou os desafios e soluções da região amazônica em seu noticiário cotidiano. Dentre os projetos, um dos mais recentes é o Liberal Amazon. Ferramenta que amplia a cobertura jornalística dos fatos, dando também ainda maior visibilidade para a reflexão a partir de diferentes pontos de vista de quem conhece, estuda, pesquisa e vive a Amazônia.

O projeto bilíngue, com conteúdo multimídia em inglês e português, fala da área do planeta em toda sua realidade, diversidade e contextos. Idealizado para se adaptar ao atual modelo de comunicação, que está em multiplataformas, com publicação, veiculação e distribuição de conteúdo na versão impressa de O LIBERAL e nas plataformas digitais, nas redes sociais, com matérias jornalísticas, galeria de imagens com fotos e vídeos, podcasts semanais e demais formatos e possibilidades, o projeto busca retratar “as amazônias da Amazônia”, principalmente através de parcerias com instituições do Estado.

‌De acordo com o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, as parcerias são fundamentais para o Liberal Amazon, pois ampliam o conhecimento sobre a região amazônica. “As experiências trocadas com os especialistas, os pesquisadores e também com as comunidades que fazem parte da realidade regional permitem uma cobertura mais abrangente das ações de desenvolvimento, do progresso e da preservação da Amazônia”, afirmou.

‌Para o diretor, o projeto é extremamente necessário diante da proximidade da COP 30, colocando a Amazônia no foco global. “Desde a sua criação, o Liberal Amazon desempenha um papel vital ao informar e sensibilizar não somente o Pará, mas como o mundo, sobre questões ambientais, contribuindo para um debate responsável sobre a região”, declarou. Felipe enfatizou ainda que a publicação bilíngue amplia o público ao alcançar leitores que falam tanto português quanto inglês, promovendo uma compreensão mais global das questões abordadas.

Parcerias

‌Para Emmanuel Zagury Tourinho, reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e uma das parceiras do projeto, os temas da Amazônia importam para leitores de todos os lugares. “Para uma adequada abordagem, requer o diálogo com as populações locais, que vivem os dramas cotidianos da região, e com os pesquisadores das nossas instituições, principais produtores de conhecimento científico sobre essa realidade e atores nos projetos que efetivamente geram qualidade de vida para as populações”, destacou.

‌Segundo Emmanuel, o projeto Liberal Amazon contribui de modo muito importante com esse propósito de informar com qualidade e profundidade sobre os temas amazônicos. “O LIBERAL merece o nosso aplauso pela iniciativa”, concluiu o reitor.

‌A ecóloga Ima Vieira, pesquisadora do Museu Emílio Goeldi, também parceiro do projeto, acredita que a iniciativa do Liberal Amazon traz para o público leitor da Amazônia a importância que as regiões têm para o equilíbrio climático do Planeta. “A proposta tem o mérito de poder interligar discussões relacionadas à destruição ambiental, mudanças climáticas, ao efeito estufa, à perda da biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável”, destacou a pesquisadora.

‌Ainda de acordo com Ima, pela enorme visibilidade, a marca ‘Amazônia’ é uma das três mais conhecidas em todo o mundo! “Ainda há muita desinformação e disputa de narrativas sobre modelos de desenvolvimento, então ter um projeto editorial com foco em ouvir especialistas trazendo e apontando questões relevantes da região e estimulando o debate público faz diferença, é um serviço relevante”, concluiu.