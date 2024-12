Primeira passarela da praia do Maçarico, em Salinópolis, tem 95% da obra concluída

A construção da primeira passarela urbana de acesso à Praia do Maçarico, em Salinópolis, está perto de ser finalizada, com 95% das obras concluídas. A informação foi divulgada pela Agência Pará e destaca que o projeto, realizado pelo Governo do Pará através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), pretende oferecer um espaço para lazer e contemplação do Oceano Atlântico, beneficiando moradores e turistas.

As passarelas urbanas foram projetadas com estruturas cobertas, calçadas reformadas e intervenções urbanísticas que respeitam o meio ambiente, preservando os mangues, dunas e praias da região. Além de integrar funcionalidade e sustentabilidade, as obras ajudam a valorizar o ecossistema local.

Obra da primeira passarela da praia do Maçarico em Salinópolis Foto: Gustavo Pêna | Ascom Seop Foto: Gustavo Pêna | Ascom Seop Foto: Gustavo Pêna | Ascom Seop Foto: Gustavo Pêna | Ascom Seop Foto: Gustavo Pêna | Ascom Seop

Marcos Souza, morador de Salinópolis, comenta a expectativa com a novidade: “A gente, que mora em Salinópolis, fica contente em contar com mais um espaço que valoriza as nossas praias. Nesse caso, aqui na Praia do Maçarico. Vai ser uma forma de ter acesso à praia com mais segurança não só para a população daqui, mas também para quem frequenta no período de veraneio. Vejo o avanço dos trabalhos e já planejo frequentar o local com a minha família.”

A Passarela 2, que está sendo construída em seguida, contará com ciclovia, áreas de convivência, quiosques de alimentação, espaço para venda de artesanatos e moda praia, além de banheiros. Tudo foi planejado para impulsionar o turismo e o comércio local, fortalecendo Salinópolis como um dos destinos mais procurados no litoral do Pará.

A obra já empregou cerca de 175 trabalhadores e agora entra na etapa de acabamentos. A passarela começa na orla da Praia do Maçarico, revitalizada em 2022, e se estende até a Rua João Pessoa, sendo planejada para causar o menor impacto ambiental possível.

“Essa é mais uma obra importante do Estado para o município de Salinópolis e o nordeste paraense. A construção dessas passarelas urbanas também vai garantir o fomento ao turismo, além de resgatar o espaço com urbanização, equipamentos para práticas esportivas, passeio e conforto para os moradores e visitantes. Seguimos trabalhando já para entregar a Passarela 2, em uma estrutura moderna, segura e confortável”, explica Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas.