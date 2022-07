Primeira fase do 35º exame da OAB é realizada em todo o Brasil; em Belém, foram 3.068 candidatos

Na tarde desse domingo (03), foi é realizado em todo o Brasil, a primeira fase do 35º exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em Belém, foram 3.068 candidatos presentes na prova, com 301 faltosos, de acordo com a assessoria da Ordem, no Pará. Além de Belém, em Santarém, Marabá e Redenção também tiveram realizações de provas. Para hoje, 80 questões precisam ser respondidas em cinco horas. A prova vai até às 18h.

O resultado preliminar da prova será divulgado no dia 18 de julho, porém, a lista definitiva sairá no dia 1º de agosto. É necessário acertar 50% da prova, ou seja, 40 questões, para realizar a segunda fase do exame.

Na 1ª fase do 34º Exame de Ordem Unificado, no Pará, foram 3.875 inscritos, sendo 2.812 em Belém.

SEM PROVA

A Coordenação do Exame de Ordem Unificado (EOU) anunciou que o estado de Alagoas, terá uma condição extraordinária para todos os examinandos. Em decorrência, das fortes chuvas que assolam o estado, foi decidido que aqueles que não puderem realizar a prova estarão automaticamente inscritos na prova objetiva do 36º EOU.

Os examinandos de Recife e Caruaru, que não conseguirem fazer o exame de hoje, estarão automaticamente inscritos na prova objetiva da 36ª edição.