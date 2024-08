Primeira etapa do 'Enem dos Concursos' finaliza sem ocorrências no Pará

Neste domingo (18), ocorreu em todo o Brasil o Concurso Público Nacional Unificado (CNU). No Pará, aproximadamente 2 mil agentes de segurança pública estiveram mobilizados para garantir a logística e a aplicação das provas em 17 municípios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), que coordenou a operação em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o certame ocorreu sem ocorrências.

As atividades de segurança começaram às 6h30 com a ativação dos Centros Integrados de Comando e Controle Estadual e Regionais, seguida pela escolta dos malotes contendo as provas para os 284 locais de aplicação. A entrega dos malotes, realizada pelos Correios com apoio da Polícia Militar, foi concluída às 7h58.

Segundo Luciano de Oliveira, secretário adjunto de Gestão Operacional, a primeira etapa, realizada no período da manhã, ocorreu sem intercorrências.

“Tivemos um início tranquilo com a entrega de malotes finalizada às 8h e o início da prova pontualmente às 9h. A primeira etapa, com 2h30 de duração, finalizou às 11h30 com as forças de segurança monitorando o entorno dos locais. Agora, nos preparamos para a segunda etapa, prevista para iniciar às 13h”, informou Oliveira. A operação será concluída com a escolta reversa, prevista para encerrar às 21h, quando os malotes serão recolhidos e guardados para posterior correção.

No Pará, 118.876 candidatos estão inscritos no certame, colocando o estado na sexta posição em número de participantes no país. Um candidato foi eliminado em Altamira, após deixar a prova antes do horário previsto por questões de saúde.

A operação envolve diversas instituições, incluindo a Segup, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, além de órgãos de trânsito e saúde municipais.