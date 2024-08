CNU: três candidatas perdem ‘Enem dos Concursos’ no IFPA, em Belém, ao chegarem atrasadas

A pontualidade para chegar ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), que está sendo realizado em todo o Brasil, neste domingo (18/8), foi um dos pontos muito alertados pela comissão organizadora e professores de preparatórios para concursos públicos. No entanto, ainda houve candidatas que não puderam realizar o exame por chegarem minutos depois do horário do fechamento dos portões, às 8h30. A prova começou pontualmente às 9h e segue até às 11h30.

Durante a cobertura do “Enem dos Concursos”, como tem sido conhecido popularmente o CNU, a reportagem do Grupo Liberal observou que três candidatas não puderam realizar a prova no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), no Campus Belém, no bairo do Marco, por estarem minutos atrasadas. Elas não quiseram gravar entrevista.

O CNU contou com mais de 2,1 milhões de candidatos em todo o país, sendo 17.640 apenas no Pará. As provas foram originalmente agendadas para o dia 5 de maio, mas foram adiadas por três meses devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O concurso oferece 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração federal e foi aplicado em 17 municípios paraenses.

A capital paraense foi uma das cidades com maior número de inscritos, somando 56.624 candidatos. Outras cidades com mais de 50 mil candidatos incluem Rio de Janeiro, com 125.521 inscritos; São Paulo, com 86.896; Salvador (BA), com 67.102; Belo Horizonte (MG), com 61.555; e Recife (PE), com 52.445.

No turno da tarde, os candidatos ao ensino superior (blocos 1 a 7) serão submetidos a uma prova com 50 questões objetivas focadas em conhecimentos específicos. Cada bloco temático terá um exame distinto, cobrindo áreas específicas do conhecimento relevante para cada grupo. Os portões abrirão às 13h e serão fechados às 14h, com início às 14h30. Novamente, a pontualidade é essencial, pois a entrada será permitida apenas até o fechamento dos portões. A prova será realizada entre 14h30 e 18h.

Para os candidatos do ensino médio, no bloco 8, a prova será composta por 40 questões objetivas abordando Matemática, Noções de Direito e Realidade Brasileira. Os participantes deverão escolher a resposta correta entre as opções A, B, C, D e E, com apenas uma alternativa correta por questão.