CNU: Mais de 117 mil farão a prova neste domingo (18/08) no Pará

O Concurso Nacional Unificado (CNU) ocorre neste domingo (18) em todo o Brasil. Mais de 2,1 milhões devem prestar o exame. No Pará, são 117.640 candidatos inscritos. As provas, que estavam inicialmente programadas para 5 de maio, foram adiadas por três meses devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Estão em disputa 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos da administração federal.

O “Enem dos Concursos”, como ficou conhecido o certame, será aplicado em 17 municípios do Pará. Belém, a capital, lidera com 56.623 inscritos. Ananindeua tem 15.298 inscritos e Santarém conta com 7.914. Outras cidades que receberão o exame incluem Marabá, Bragança, Parauapebas, Altamira, Tucuruí, Cametá, Breves, Itaituba, Paragominas, Redenção, São Félix do Xingu, Oriximiná, Monte Alegre e Santana do Araguaia.

Preparação

Fábio Louzada, advogado e jornalista de 34 anos, é um dos paraenses que irão prestar o concurso. Ele está confiante em obter um "bom resultado". “Fiz cursos, assisti a videoaulas, participei de um curso específico de redação e realizei simulados. Foquei na parte de redação, onde tive dificuldades em provas anteriores, e também na parte de exatas, especialmente matemática, que é uma área mais desafiadora para mim”, compartilha.

Fábio destaca que o que mais lhe chamou a atenção foi o número de vagas e “a remuneração generosa” para cargos de nível médio. Ele concorrerá a um cargo técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com foco específico no Pará. “Não tenho a intenção de pleitear cargos em outros estados; como as vagas estão distribuídas por região, optei pelo IBGE”, diz.

Fábio também compartilhou que tem um ritual para concursos. No dia da prova, chega cedo e na véspera, garante uma boa noite de sono. Se possível, antes, ele visita o local da prova para se familiarizar com o trajeto e o trânsito. No dia anterior, busca relaxar ouvindo música e realizando atividades que gosta. “A essa altura, não há mais muito a fazer em termos de aprendizado. O que você precisa já deve estar na cabeça”, opina.

Adiamento

Elton Marinho, professor de redação para concursos, avalia que o adiamento foi positivo, pois “deu ao candidato mais tempo para preparação”. Às vésperas das provas, ele recomenda que o candidato deve “acreditar na metodologia do cursinho que estudou”, “revisar, se possível, as questões objetivas das revisões finais” e “não criar expectativas sobre o possível tema da redação, pois isso pode atrapalhar o desempenho”.

Já Fábio acredita que, apesar de confiante na sua preparação, o adiamento do concurso o atrapalhou, gerando mais ansiedade. “Tive que lidar com isso (ansiedade) nesse tempo. Acho que também afetou minha preparação para outros concursos no segundo semestre, que ficaram em segundo plano. No entanto, compreendo a situação do Rio Grande do Sul e fui totalmente a favor do adiamento”, diz o candidato.

Tudo o que você precisa saber sobre a aplicação da prova

Local de prova

Nesta semana, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, expressou preocupação com o baixo número de candidatos que acessaram o cartão de confirmação. Ela destacou que houve alterações pontuais nos locais de aplicação e alertou que alguns candidatos podem se confundir, acreditando que já sabem onde farão o exame sem ter consultado o cartão definitivo.

O Cartão de Confirmação está disponível na Área do Candidato, no mesmo portal onde foi feita a inscrição. Para acessá-lo, é necessário fazer login com os dados da conta Gov.Br. No cartão, os candidatos encontram informações essenciais, como número de inscrição, data, hora e local de prova. Embora o documento não seja obrigatório para realizar a prova neste domingo, ele indica o local exato onde o candidato foi alocado.

Horários e duração das provas

Conforme o edital, os horários de abertura dos portões no Pará seguem o horário de Brasília. Os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília) no período da manhã e fechados às 8h30, com a prova começando às 9h e tendo duração de duas horas e meia. No período da tarde, os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h, com a prova iniciando às 14h30 e durando três horas e meia.

Pela manhã, candidatos ao ensino superior (blocos 1 a 7) terão 20 questões objetivas e uma dissertativa, enquanto os do médio (bloco 8) farão 20 questões objetivas de Língua Portuguesa e uma redação. À tarde, os do ensino superior responderão a 50 questões objetivas específicas para cada bloco, e candidatos ao ensino médio terão 40 questões objetivas sobre Matemática, Noções de Direito e Realidade Brasileira.

O que levar

Os candidatos devem levar uma caneta preta de material transparente, sendo aconselhável ter uma de reserva, pois o material não será fornecido e não pode ser compartilhado. Água e alimentos são permitidos, desde que estejam em embalagens lacradas e garrafas transparentes. Para acessar a sala de provas, é obrigatório apresentar um documento de identidade original, válido e com foto.

Documentos aceitos:

Carteira Nacional de Habilitação

Carteiras emitidas por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros

Carteiras de órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos)

Cartão de identidade do trabalhador

Passaporte brasileiro

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação

Carteiras funcionais do Ministério Público e de outros órgãos públicos que valham como identidade

Carteira de trabalho

Documentos não aceitos:

Cópia do documento de identidade, mesmo autenticada, ou protocolo do documento

Certidões de nascimento

CPF

Título de eleitor (impresso ou sem foto)

Carteiras de estudante

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI)

Documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados

Não será permitido

Uso de Aparelhos Eletrônicos: O uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, como agendas eletrônicas, fones de ouvido e telefones celulares, é proibido e pode resultar na eliminação do candidato.

Comunicação: Não é permitida a comunicação com outros candidatos durante a prova.

Caderno de provas: Por motivos de segurança, não é permitido levar o caderno de provas. Candidatos que permanecerem até os 30 minutos finais do exame receberão um papel para anotar as respostas, que poderá ser levado após o término.

Saída antecipada: A saída antes do período mínimo de duas horas de prova resultará na eliminação do candidato.

Vestimenta: É proibido o uso de óculos escuros, relógio, chapéu, boné, gorro e protetores auriculares.

Cidades do Pará com aplicação de provas do CNU:

Belém: 56.623 inscritos

Ananindeua: 15.298 inscritos

Santarém: 7.914 inscritos

Marabá: 7.067 inscritos

Bragança: 4.503 inscritos

Parauapebas: 4.007 inscritos

Altamira: 4.292 inscritos

Tucuruí: 3.518 inscritos

Cametá: 3.223 inscritos

Breves: 2.228 inscritos

Itaituba: 2.138 inscritos

Paragominas: 1.966 inscritos

Redenção: 1.800 inscritos

São Félix do Xingu: 1.020 inscritos

Oriximiná: 885 inscritos

Monte Alegre: 614 inscritos

Santana do Araguaia: 544 inscritos

Total de inscritos no Pará: 117.640