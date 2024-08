CNU: Candidatos chegam cedo aos locais de prova em Belém

Os portões do locais de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), que ocorre neste domingo (18/8), em todo o país foram aberto às 7h30 (horário de Brasília) e serão fechados às 8h30, com prova começando às 9h e tendo duração de duas horas e meia. Em Belém, foram mais de 56 mil inscritos.

VEJA MAIS

Em frente ao IFPA, a movimentação estava tranquila, apesar da longa fila formada em frente ao instituo. A fisioterapeuta Emilly Silva, de 23 anos, foi uma das candidatas que chegou cedo para conseguir entrar no local de prova com tranquilidade. Ela fará para o bloco 7, de administração. “Essa não é a minha área, mas eu quis tentar. Estudei pelo YouTube. Agora estou nervosa apenas para a redação. Busco a estabilidade financeira”, afirmou sobre a motivação.

Pela manhã, candidatos ao ensino superior (blocos 1 a 7) terão 20 questões objetivas e uma dissertativa, enquanto os do médio (bloco 8) farão 20 questões objetivas de Língua Portuguesa e uma redação. À tarde, os do ensino superior responderão a 50 questões objetivas específicas para cada bloco, e candidatos ao ensino médio terão 40 questões objetivas sobre Matemática, Noções de Direito e Realidade Brasileira.