CNU 2024: Belém tem mais de 50 mil inscritos no 'Enem dos Concursos'

Neste domingo (18), 2,114 milhões de pessoas de 5.555 municípios em todo o Brasil participarão do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o "Enem dos Concursos". A capital paraense está entre as sete cidades com mais de 50 mil candidatos, que reflete a grande demanda por vagas no serviço público na região.

No Pará, as provas serão aplicadas em 17 municípios, refletindo a importância do estado na distribuição regional das vagas. Belém tem 56.624 inscritos e compõe a lista das cidades com mais de 50 mil candidatos confirmados é completada pelo Rio de Janeiro, com 125.521 inscritos; São Paulo (86.896); Salvador (BA) (67.102); Belo Horizonte (MG), 61.555; e Recife (PE), 52.445.

VEJA MAIS:

Enquanto, Santana do Araguaia, município paraense, é a cidade com o menor número de inscritos de todo o país, registrando apenas 544 candidatos. Entre os estados com menor número de inscritos, figuram Acre (17.574), Roraima (17.730) e Tocantins (23.937).

O CNU será realizado em 72.041 salas de 3.647 locais de aplicação em 228 cidades, cobrindo todas as 27 unidades da federação. A escolha das cidades para aplicação das provas levou em consideração a densidade populacional, o raio de influência microrregional e a facilidade de acesso.

Na região Norte, o Pará será um dos 40 municípios selecionados para a realização das provas. A decisão de realizar o concurso em diversas cidades visa democratizar o acesso ao serviço público, tornando mais fácil e barato para os candidatos a realização da prova próxima de suas residências. Além disso, com a inscrição única, os candidatos poderão concorrer a vagas em vários órgãos públicos, aumentando a representatividade e a diversidade da força de trabalho.