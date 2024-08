CNU 2024: confira horários de prova e fechamento dos portões

Neste domingo (18), acontece o Concurso Nacional Unificado (CNU), e a orientação é que os candidatos redobrem a atenção aos horários de abertura e fechamento dos portões, que serão rigorosamente seguidos em ambos os turnos de provas. Com avaliações marcadas para manhã e tarde, é fundamental que os participantes se planejem para evitar qualquer imprevisto e garantir a entrada nos locais de prova.

Horário e detalhes das provas no turno da manhã

Para o turno da manhã, as provas terão início às 9h. Os portões dos locais de prova abrirão às 7h30 e fecharão rigorosamente às 8h30. Portanto, é crucial que os candidatos cheguem antes do fechamento dos portões para garantir a entrada. A duração da prova será de 2h30, das 9h às 11h30.

Provas para ensino superior no turno da manhã

Os candidatos ao ensino superior, alocados nos blocos 1 a 7, enfrentarão um exame composto por 20 questões objetivas que abrangem conhecimentos gerais. Além disso, deverão responder a uma questão dissertativa de conhecimento específico, que avaliará a profundidade e a capacidade analítica dos participantes.

Provas para ensino médio no turno da manhã

Para os candidatos do ensino médio, no bloco 8, a prova incluirá 20 questões objetivas de múltipla escolha focadas em Língua Portuguesa. Além das questões objetivas, os participantes deverão redigir uma redação, que será avaliada conforme critérios específicos estabelecidos pelo concurso.

Horário e detalhes das provas no turno da tarde

O turno da tarde terá início às 14h30, com abertura dos portões às 13h e fechamento às 14h. Novamente, a pontualidade é essencial, pois a entrada será permitida apenas até o fechamento dos portões. A prova será realizada entre 14h30 e 18h.

Provas para ensino superior no turno da tarde

No turno da tarde, os candidatos ao ensino superior (blocos 1 a 7) serão submetidos a uma prova com 50 questões objetivas focadas em conhecimentos específicos. Cada bloco temático terá um exame distinto, cobrindo áreas específicas do conhecimento relevante para cada grupo.

Provas para ensino médio no turno da tarde

Para os candidatos do ensino médio, no bloco 8, a prova será composta por 40 questões objetivas abordando Matemática, Noções de Direito e Realidade Brasileira. Os participantes deverão escolher a resposta correta entre as opções A, B, C, D e E, com apenas uma alternativa correta por questão.

Certifique-se de verificar o local de prova e os horários com antecedência para garantir uma participação tranquila e sem contratempos.