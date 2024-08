CNU terá três chamadas e candidatos que não responderem serão desclassificados, diz ministra

Em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro” na manhã desta quinta-feira (15.08), a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, informou que o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) terá três listas de chamada e os candidatos serão desclassificados se não responderem a essas convocações.

“Eu queria que as pessoas fiquem muito atentas porque a gente faz três chamadas. Se as pessoas não atendem as três chamadas ela está fora [sic]”, declarou Dweck. “Na verdade, você é chamado na primeira, se você não responde, chamamos mais gente na segunda. Se não responde, chamamos mais gente na terceira e aí o curso de formação começa em janeiro”, acrescentou.

O concurso está ofertando 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. Cerca 2,1 milhão de candidatos se inscreveram no certame. As provas serão realizadas no domingo (18.08), em 228 cidades do Brasil, entre elas 17 municípios paraenses. A lista de aprovados está prevista para ser divulgada em 21 de novembro.